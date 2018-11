Rivian R1T, una camioneta elèctrica de 750 CV que vol fer tremolar Tesla

Una camioneta elèctrica amb cinc places reals i una autonomia de 643 quilòmetres. Aquest és el 'pickup' futurista que una 'start-up' nord-americana fundada el 2010 anomenada Rivian presentarà al Saló de Los Angeles. Amb aquest moviment Rivian s'avança als plans d'Elon Musk i la seva camioneta 'ciberpunk', per bé que aquest 'pickup' no serà un vehicle autònom, a diferència del de Tesla.

Rivian és una marca encara molt poc coneguda, però aquesta empresa emergent amb seu a Detroit neix de les cendres de la mítica marca Hummer i també aglutina alguns treballadors provinents de Chrysler. Disposa, per tant, d'una plantilla amb un gran recorregut en el món de l'automoció i vol centrar el seu producte en la fabricació de vehicles elèctrics totterreny amb capacitats per fer-se valer fora de l'asfalt.

El seu primer cotxe és el 'pickup' R1T, i el seguirà un SUV o totcamí de set places anomenat R1S que encara no ha presentat oficialment. Aquesta camioneta elèctrica disposa d'un sistema de tracció integral gràcies a quatre motors elèctrics que actuen sobre cada roda i proporcionen una potència total combinada de 750 CV.

A més a més, el paquet de bateries d'aquest 'pickup' de 5,46 metres de llarg està repartit al llarg de tota la plataforma del cotxe, cosa que redueix el centre de gravetat i permet una autonomia de 643 quilòmetres. La capacitat d'aquestes bateries és de 180 kWh, però Rivian ha anunciat que d'aquí un temps també en comercialitzarà una variant amb una bateria de 105 kWh de capacitat.

Els nord-americans de Rivian també han previst un sistema de càrrega ràpida que permet al seu R1T carregar en només 30 minuts prou energia per recórrer 300 quilòmetres. Gràcies als seus 750 CV i 1.120 Nm de parell, la camioneta elèctrica de Rivian pot accelerar de 0 a 100 en només 3 segons, unes prestacions dignes d'un esportiu de pura raça.

Un autèntic monstre 'off-road'

Però on aquesta camioneta elèctrica vol marcar les diferències amb la resta de cotxes elèctrics més o menys esportius actuals és en la seva capacitat 'off-road', un punt molt valorat als Estats Units i on els hereus dels desapareguts Hummer volen mostrar tot el seu potencial.

Gràcies als 36 centímetres de distància lliure amb el terra i els angles d'atac i sortida, aquest 'pickup' elèctric està pensat per extreure'n el màxim rendiment fora de l'asfalt, gràcies a unes suspensions específiques i diverses proteccions de kevlar i fibra de carboni pensades per protegir les bateries de liti de cops o de l'entrada d'aigua a l'hora de travessar un riu, per exemple.

Rivian ja ha fixat un preu de 61.000 dòlars –no gaire elevat, tenint en compte les capacitats del vehicle– per la seva camioneta elèctrica de 750 CV, i també ha adquirit l'antiga fàbrica de Mitsubishi a Illinois per començar a fabricar aquest 'pickup' al llarg de l'any vinent.

Els compradors interessats en aquest R1T ja poden fer una reserva de 1.000 dòlars per adquirir el que ja es perfila com el gran rival de Tesla. La idea de Rivian és fabricar-ne unes 50.000 unitats l'any 2025, un objectiu molt ambiciós però que sembla determinat a assolir.