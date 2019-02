Amazon vol plantar cara a Tesla

Ara fa uns Mesos la ‘start-up’ Rivian va deixar-nos bocabadats amb la presentació de la seva camioneta elèctrica de 750 CV anomenada R1T, un vehicle que no tothom va acabar de creure’s en voler eclipsar els Model X i el futur Model Y de Tesla.

Rivian, una companyia fundada sobre les cendres de l’antiga Hummer i que disposa de molts antic treballadors de Hummer i Chrysler, vol ser el contrapunt de Tesla i vol aprofitar els seus coneixements i experiència en el món dels totterrenys per fabricar vehicles totalment elèctrics de gran potència i autonomia. De fet només els hi cal una injecció econòmica per començar a treballar en els seus models elèctrics.

Avui ha transcendir als Estats Units que aquesta inversió arribarà de la mà d’Amazon, que està interessada en entrar en el negoci de la mobilitat elèctrica, i del gran fabricant nord-americà General Motors. De fet General Motors va anunciar fa dies en un comunicat que tenien una gran “admiració vers la feina de Rivian i els seus models elèctrics” confirmant el seu interés en les negociacions per aquesta ‘start-up’.

Les primeres informacions apunten que Amazon i General Motors invertirà uns 700 milions de dòlars i que els altres socies (com General Motors) invertiran fins arribar a la suma total de 1.000 milions de dòlars en el projecte de Rivian ,i aplicar-hi també els coneixements i projectes propis de les dues multinacionals. De fet General Motors fa mesos que treballa amb nous models elèctrics com els de Cadillac, i Amazon ja ha invertit més de 350 milions de dòlars en el seu sistema de conducció autònoma anomenat Aurora.

Amb tot Rivian continuarà essent una companyia independent -almenys nominalment- però la confiança de General Motors i Amazon ja és prou significativa de la serietat del projecte dels de Michigan.