Cadillac presenta el seu primer vehicle elèctric

Cadillac fabricarà un totcamí o ‘crossover’ totalment elèctric amb capacitat per a set ocupants que ha presentat al Saló de Detroit. Aquest vehicle utilitzarà la nova plataforma de cotxes elèctrics de General Motors (anomenada BEV3) i buscarà fer-se un espai en el segment dels SUV elèctrics de luxe, un segment molt dur on se les veurà amb pesos pesants com el Jaguar I-Pace o el Tesla Model X.

El prototip de Cadillac, futurista i esportiu, conserva alguns elements característics del llenguatge estètic de la marca, com el disseny de la calandra i el para-xocs davanters, però amb una línia molt estilitzada i esportiva, fins a cert punt sorprenents per una marca de tall clàssic com Cadillac.

Una de les novetats d'aquest prototip elèctric és que podrà utilitzar-se com un cotxe de tracció integral, només davantera o posterior en funció de les preferències del conductor i de les necessitats específiques de tracció del vehicle en cada moment. Aquesta opció obre la porta, tot i que Cadillac no ho ha confirmat oficialment, que el futur vehicle elèctric de la marca americana utilitzi dos motors elèctrics independents, que funcionen sobre cada eix.

Tot i que la marca no ha volgut fer públiques les xifres d’autonomia i potència del seu model, el comunicat oficial de Cadillac obre la porta a un cotxe ‘global’, cosa que podria significar el retorn de la mítica marca nord-americana al mercat europeu.