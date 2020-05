El millor de sortir de casa és poder tornar-hi

Si teniu previst agafar el cotxe o la moto aviat, suposant que no hàgiu tingut la prevenció durant aquests dies de confinament d’anar-los engegant de tant en tant per activar la bateria, pot ser que us trobeu amb dificultats per posar el motor en marxa.

En el cas que aquest intent d’arrencada no tingui èxit, no insistiu. No és bo anar repetint la maniobra de fer voltar la clau de contacte compulsivament, o de prémer continuadament el botó d’engegar, si el motor no para d’estossegar i de fer el gandul. Podríeu malmetre seriosament el mecanisme de posada en marxa; i si es tracta d’un vehicle amb una certa antiguitat –sobretot motos que encara facin servir carburador– l’acabaríeu negant de combustible.

Necessitareu revifar la bateria amb un arrencador –que no és res més que un condensador massiu d’electricitat–, per la qual cosa el més normal és que hàgiu de recórrer a un servei d’assistència mecànica extern, i que –en el millor dels casos– una vegada ressuscitat el motor hàgiu de circular una estona amb el vehicle perquè l’alternador –si en porta– torni a carregar aquesta bateria.

Moltes vegades, però, no hi haurà més remei que canviar la pila, i ens podem trobar que d’aquí pocs dies les bateries vagin més buscades (i gairebé tan cares) que les mascaretes, el gel hidroalcohòlic o els guants de làtex, i que els tallers estiguin saturats de feina, ja que esperen una allau dels cotxes que no han pogut passar les revisions que tenien programades, que s'hauran d'afegir a les avaries que hagin anat sortint aquests dies. Per tant convindria que fóssiu previsors i intentéssiu comprovar amb temps si el vostre vehicle s’engega o ha quedat estabornit, per no haver de patir nervis i tensions d’última hora en el moment de necessitar-lo. I si no respon: comenceu a activar tots aquests processos de resurrecció, més eficaços que el de Llàtzer.

No cal ser mecànic per a una primera comprovació

Una vegada el motor estigui en marxa, no comenceu a fer quilòmetres de cop i volta. Cal comprovar a través dels indicadors situats al tablier del vehicle que tots els sistemes funcionin adequadament, especialment els que garanteixen la seguretat dels seus usuaris: conductor i acompanyants.

Pel que fa als frens, en el cas d’un cotxe cal trepitjar diverses vegades el pedal corresponent per comprovar si el tacte és el normal, i si retorna de manera natural a la seva posició habitual, per verificar que tot el circuit per on circula el líquid de frens tingui la fluïdesa adequada i no s’hagin format bombolles d’aire. En una moto farem la mateixa comprovació amb la maneta (o totes dues, si es tracta d’una escúter) i el pedal (si n’hi ha) per accionar el fre posterior.

Si el vostre cotxe encara disposa de fre de ma manual caldrà que el traiem i posem tres o quatre vegades, tibant de la palanca, per mirar d’espolsar l’òxid que s’hagi pogut formar al cable responsable del seu bon funcionament a causa de la inactivitat. També fora bo comprovar que el clàxon soni, i que els intermitents i els llums funcionin adequadament abans de posar-nos en marxa. No us oblideu d’ajustar els miralls retrovisors i els cinturons de seguretat d’acord amb la vostra alçada i posició de conducció.

Mentre fem aquestes comprovacions, estaria bé tenir durant uns instants el motor en marxa –compte si ho feu en un espai tancat amb poca ventilació–, sense fer grans accelerades, perquè els lubricants i els líquids refrigerants circulin fluidament per totes les conduccions i facin la seva funció de protecció als components del vehicle sotmesos a friccions i a temperatures elevades. També és positiu aprofitar-ho per comprovar el nivell de l’oli i del líquid refrigerant abans que tot plegat agafi massa temperatura de funcionament i, en cas de necessitar-ho, afegir el volum que calgui. Compte amb passar-nos perquè un excés d’oli, per exemple, pot arribar a ser fins i tot més perjudicial que un nivell una mica baix.

Mantenir l’oli al nivell i en condicions adequades és crucial per allargar la vida del vehicle, contaminar menys i estalviar-nos avaries greus al motor.

En el cas dels vehicles dièsel, després que hagin estat aturats força dies –com ha passat amb el confinament–, és bastant habitual que quan els posem en marxa s’encengui el llum d’alerta corresponent al filtre de partícules (els que en portin). No ens espantem, és normal. I té fàcil solució: n’hi ha prou amb circular amb el motor més alt de voltes del que seria habitual durant uns quilòmetres, sempre que ja estigui prou calent, o senzillament esperar a poder fer una tirada més llarga –si les diferents fases del desconfinament ho permeten– perquè es vagin cremant les partícules que s’hagin anat acumulant aquest temps... Però hem de tenir en compte que tot això que espolsem és bastant contaminant.

Pel que fa al dipòsit de combustible, hauria estat bé haver-lo mantingut ple per sobre de la meitat de la seva capacitat, com a mínim, per evitar la formació de sediments i fins i tot la condensació d’aigua. Si el dipòsit està massa buit es generen gasos provinents de l’oxidació de la gasolina que acaben generant un pòsit a l’interior del dipòsit. Cal tenir això present per si en un futur incert tornem a estar confinats.

Una qüestió d’aire imprescindible

Abans de pujar al cotxe hauríem de fer una comprovació visual de l’estat i la pressió dels pneumàtics. Però com que molt probablement no disposem d’un manòmetre per fer aquesta verificació d’una manera científica, el primer destí que hem d’anar a buscar és un lloc per inflar les rodes segons els ajustaments indicats pel fabricant, tant del vehicle com de les gomes. En aquest procés no ens oblidarem de comprovar també l’estat de la roda de recanvi, si n’hi ha.

Amb el cotxe ja en marxa comprovarem que el ventilador intern, i l’aire condicionat o el climatitzador, funcionin adequadament. Els primers instants cal deixar córrer l’aire abans d’ajustar la temperatura corresponent, perquè es desprengui el polsim que hagi quedat acumulat a les conduccions i els difusors. Deixeu-lo circular lliurement una estona, amb les finestres abaixades perquè no s’acumulin aquestes impureses a l’interior de l’habitacle, però recordeu que per optimitzar el consum del vehicle és millor portar sempre les finestres tancades per raons d’aerodinàmica.