Michèle Mouton, el volcà que va fer trontollar l'automobilisme

Afortunadament el paper de les dones en el món del motor de mica en mica es va normalitzant en un sector tradicionalment masculí que, fins i tot, podem qualificar de tenir un punt masclista. No és cap secret que les dones hi han patit una discriminació manifesta, hi han estat invisibilitzades i ignorades, sovint sexualitzades, i fins i tot han estat utilitzades com un simple reclam publicitari per vendre vehicles, tot i representar la meitat del mercat potencial.

Tot i que el món del motor de competició ja havia tingut algunes pioneres al volant, com el cas de la francesa Hellé Nice, la veritat és que al llarg de la història hi ha hagut altres exemples de dones que han demostrat l’estupidesa i la irracionalitat dels clixés masclistes i sexistes del món del motor.

Potser la també francesa Michèle Mouton (Grassa, Provença, 1951) és un dels millors exemples del paper de les dones en el món de la competició, ja que és l’última pilot que ha disputat el campionat del món de ral·lis. Coneguda amb el sobrenom de Volcà Negre pel seu caràcter i el color dels cabells, Mouton és una de les personalitats més importants de l’automolisme dels anys 70 i 80 del segle passat.

La pilot francesa va debutar en el Mundial de ral·lis l’any 1974, al volant d’un Alpine A110 en el Ral·li de Còrsega, l'última prova de la temporada, tot i que ja havia fet de copilot en algunes proves anteriors. Mouton va repetir presència en el ral·li estatal els anys 1975 i 1976, sempre al volant del mateix cotxe.

A partir de l’any 1977 la pilot francesa va signar per Fiat, i entre els anys 1977 i 1980 va competir en algunes proves al volant d’un Autobianchi A112 Abarth, un Fiat 131 Abarth i fins i tot un Lancia Stratos HF.

La llegenda d'Audi

Però va ser Audi la marca que va creure més en Michèle Mouton i la que li va proporcionar un equip de garanties per lluitar pel campionat del món. Mouton va debutar amb Audi l’any 1981, i aquell mateix any va convertir-se en la primera pilot (i de moment única) a guanyar una prova del campionat del món de ral·lis, després d'imposar la seva llei al Ral·li Sanremo acompanyada per la seva copilot, la italiana Fabrizia Pons.

La victòria a Sanremo del 1981 no va ser més que un preludi del que arribaria la temporada següent, quan es va quedar a les portes de guanyar el Mundial amb el seu Audi Quattro després d’obtenir victòries a Portugal, Grècia (Acròpoli) i el Brasil, i superar el seu company d’equip Hannu Mikkola. De fet, el campionat se li va escapar al ral·li de Costa d’Ivori, quan va abandonar després de conèixer la mort del seu pare i va deixar de sumar uns punts que al final van resultar decisius en el desenllaç del campionat d’aquell any, que finalment s’emportaria el mític pilot alemany Walter Röhrl.

L’arribada dels llegendaris cotxes de Grup B a partir del 1983 va perjudicar l’estil de conducció de la pilot francesa, que no va aconseguir cap més victòria les temporades 1983 i 1984. Abans de deixar la marca dels anells, Michèle Mouton va tenir temps de guanyar i fixar un nou rècord en la cursa en pujada a Pikes Peak (Colorado, EUA), una de les proves més importants del món, cosa que va provocar la ràbia de molts dels seus rivals masculins.

A partir del 1985 Mouton va signar per Peugeot, equip amb el qual va guanyar el Campionat d’Alemanya de Ral·lis, però no va poder acabar cap prova del Mundial de ral·lis per problemes mecànics o algunes sortides de pista.

Després de retirar-se definitivament de la primera línia de competició (per bé que va seguir vinculada a algunes competicions de caràcter menor), Michèle Mouton va compaginar la seva vida personal amb l’exercici de comentarista de proves automobilístiques, i des de l’any 2010 forma part de la junta directiva de la FIA i és una de les responsables del desenvolupament i foment del paper de les dones dins del món del motor de competició.