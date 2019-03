Dones i cotxes: una discriminació que ve de lluny

Desgraciadament el món del motor és encara avui un reducte masculí on les dones han estat invisibilitzades i ignorades, sovint sexualitzades i fins i tot utilitzades com un reclam publicitari durant les competicions o les presentacions de nous models de cotxes o motos.

Encara avui el sostre de vidre és una realitat punyent en el món del motor, i cap gran empresa automobilística està dirigida per cap dona, i tot i ser un sector estratègic de la indústria dels principals països occidentals, el món de l’automòbil és un dels espais menys proclius a generar espais d’igualtat real entre dones i homes.

Inventores ignorades

Amb tot, el paper protagonista de la dona en la història de l’automoció també ha estat silenciat i ignorat -quan no interessadament oblidat- al llarg dels anys. Així doncs poca gent sap que els neteja parabrises són un invent de la nord-americana Mary Anderson durant la Primera Guerra Mundial (1916), o que la pilot britànica Dorothy Levitt va inventar el retrovisor l’any 1905, just després de batre el rècord de velocitat del seu temps, amb una punta de 146 km/h.

Menció a banda mereix el cas de l’actriu canadenca Florence Lawrence, una gran apassionada dels cotxes que a inicis del segle XX va inventar un sistema accionat per botons que permetia indicar la direcció cap a on el cotxe volia girar per avisar a la resta de conductors i vianants de les seves intencions. Encara hi ha més: Lawrence també va idear un sistema que accionava un avís o ‘Stop’ quan el conductor accionava el pedal de fre. Desgraciadament cap dels invents de Lawrence van ser patentats i les seves idees van ser preses pels grans fabricants nord-americans que van evolucionar el sistema fins els intermitents o llums de frenada actuals.

Conductores oblidades

El primer cotxe de la història el va conduir una dona. I una dona va ser la primera que va omplir el dipòsit de gasolina d’un cotxe. Bertha Benz (esposa de Karl Benz) va convertir-se l’any 1888 en la primera persona en fer una ruta al volant d’un vehicle impulsat per un motor d’explosió, el Patent-Motorwagen Tryp III. L’alemanya va fer un viatge de més de 100 quilòmetres entre les ciutats de Mannheim i Pforzheim el 5 d’agost de 1888.

Durant el seu trajecte Bertha Benz va refrigerar el motor del seu cotxe en diverses ocasions aprofitant els rierols que trobava pel seu camí, i va repostar gasolina en diverses ocasions, anotant diversos punts millorables que va fer veure al seu marit per perfeccionar el seu model d’automòbil. Encara avui hi ha una ruta que recull el primer viatge de la història, que va ser decisiu per perfeccionar i millorar els primers automòbils de la història, els Mercedes-Benz.

Onze anys després de la gesta de Bertha Benz la nord-americana Genevra Delphine Mudge es va convertir en la primera pilot de la història en conduir el seu cotxe pels carrers i circuits urbans de la ciutat de Nova York. Era l’any 1899 i la novaiorquesa també va convertir-se en la primera dona amb permís de conduir als Estats Units.

Com es pot observar, la llista de dones amb un pes rellevant dins de la història de l’automoció és llarga i plena de referents femenins però gairebé sempre silenciats en un sector on s’han perpetuat els esterotips de gènere tot i que els estudis recents demostren que les dones escullen millor quin tipus de cotxe li convé o que fins i tot condueixen millor que els homes, ja que estadísticament pateixen menys accidents, fan menys infraccions i reben menys multes.