Audi Q7 e-tron, luxe ecològic

El Q7 e-tron és la versió híbrida del Q7, el SUV més gran de la gamma dels d’Ingolstadt. Aquest model, que porta pocs mesos al mercat, sempre s’associa a una plataforma de tracció integral “quattro” i ofereix una potència combinada de 373 cavalls.

Mecànicament el Q7 e-tron utilitza un motor dièsel 3.0 TDI de sis cilindres en V que arriba als 258 cavalls de potència associat a un propulsor elèctric que ofereix 128 cavalls més, arribant a la potència final de 373 cavalls i un espectacular parell de 950 Nm. Audi associa els dos propulsors a un canvi tiptronic de vuit velocitats, que gestiona amb molta suavitat i eficàcia la potència dels dos propulsors.

Un cotxe ecològic

A diferència d’alguns dels seus rivals, l’Audi Q7 e-tron disposa d’un selector anomenat “EV Mode” que permet escollir entre un funcionament 100% elèctric, híbrid o un mode anomenat “charge holder”, enfocat a preservar la càrrega elèctrica.

Les bateries, de 17’3 kWh de capacitat i 308 V de tensió, estan situades a la part posterior del vehicle i es poden recarregar mitjançant un punt de recàrrega elèctrica o bé mitjançant el reaprofitament de la pròpia energia cinètica i tèrmica del motor 3.0 TDI gràcies a un generador incorporat al propulsor.

Un dels punts febles del Q7 e-tron enfront rivals com el Model X és l’escassa autonomia del mode elèctric, que en el millor dels casos arriba als 50 quilòmetres. Ara bé, si el sistema detecta que el cotxe pateix un dèficit de potència (per realitzar un avançament o una forta pujada) engega el motor tèrmic. El mode elèctric podria ser suficient per moure’ns dins de les ciutats, on aviat els models més contaminants veuran restringida la circulació. A més el temps de recàrrega de les bateries és d’unes poques hores en un punt de fins a 72 kWh de capacitat.

En mode híbrid el Q7 e-tron assoleix correctes mitjanes de consum, que en cicles urbans poden ser de tan sols 3’8 litres de combustible, i d’uns 13 kWh d’electricitat als 100 quilòmetres. Uns registres prou bons per un vehicle que pesa més de dues tones i mitja sense comptar passatgers i equipatge.

En canvi en autopistes i autovies el Q7 e-tron allibera els 373 cavalls de potència amb facilitat, i la mitjana de consum pot situar-se amb facilitat al voltant dels vuit o nou litres de combustible i 7’3 kWh de bateria, que poden variar lleugerament en funció del mode de conducció seleccionat.

En marxa

L’Audi Q7 e-tron inicia la marxa en mode elèctric per defecte sempre que l’encenem, independentment del perfil de conducció seleccionat al “Audi drive select”. I és que l’Audi Q7 e-tron disposa de set perfils diferents de conducció, anomenats “lift/offroad”, “all road”, “efficiency”, “confort”, “auto”, “dynamic” i “individual”. Cadascun dels perfils esmentats varien la resposta dels motors, la rigidesa de la direcció, el control de tracció, la gestió del canvi tiptronic i fins i tot l’alçada lliure del cotxe, que pot elevar-se o baixar en funció del perfil seleccionat.

Al llarg de la prova hem seleccionat diversos perfils, i val a dir que les diferències són prou notables entre ells. Per conduir en ciutat o entorns urbans el mode “efficiency” associat al mode “EV” híbrid ens permet homologar consums de combustible i nivells d’emissions molt baixos, ideals per circular pel centre de les grans ciutats.

Per contra, el Q7 és un magnífic cotxe per realitzar llargs viatges per autopistes i autovies amb la màxima comoditat. Seleccionem el mode “confort”, fixem una velocitat al limitador de velocitat i el Q7 e-tron s’encarrega de circular mantenint la distància amb el vehicle precedent sense cap problema, adequant la seva velocitat per mantenir la distància de seguretat.

Enfilar ports de muntanya i exprimir els 373 cavalls del cotxe també és possible seleccionant el perfil “dynamic” i seleccionant el mode “Sport” a la palanca de canvis, o fins i tot passant a prendre el control del canvi mitjançant el mode seqüencial. El Q7 e-tron és endimoniadament ràpid i sorprenentment àgil pels seus 2.500 quilos, cinc metres de llarg i dos d’ample, i els seus límits en el pas per corba ni tan sols s’insinuen allà on arriba la meva destresa al volant. De la mateixa manera és molt fàcil efectuar avançaments o incorporar-se al trànsit ràpidament: tan sols cal baixar una marxa o dos amb les lleves o la palanca, prémer l’accelerador i el Q7 e-tron guanya velocitat a un ritme espectacular sense que ens en adonem -si no ens hi fixem és molt fàcil superar de llarg els límits de velocitat establerts-.

Però més enllà de les seves prestacions esportives, el Q7 e-tron és també un cotxe perfectament vàlid per circular fora de l’asfalt. En aquest sentit els modes “all road” i sobretot “offroad” el posicionen com un dels totcamins grans amb millor capacitats fora de l’asfalt, per davant del BMW X5 que vam provar fa unes setmanes i a un nivell gairebé tan alt com el del Jeep Grand Cherokee, autèntic referent en aquest camp. I és que el Q7 manté una magnífica tracció i tot i les sevs dimensions manté uns correctes angles d’atac i sortida gràcies a la seva suspensió pneumàtica adaptativa.

Independentment dels set perfils de conducció, podem concloure que el Q7 e-tron és un cotxe amb unes prestacions molt dinàmiques -capaç d’esprintar de 0 a 100 en 6’2 segons- i amb una vocació estalviadora o si més no, compromesa amb les emissions contaminants.

Un cotxe familiar

El Q7 e-tron és també un cotxe amb vocació familiar, gràcies a les cinc places reals que ofereix -no hi ha opció de variant de set places-. Els seients posteriors fan 146 centímetres d'amplada (sis menys que el Ford Edge, referent del segment) que permeten encabir dues cadiretes infantils sense problema i permetre un tercer ocupant adult a la plaça central.

A més els d'Ingolstadt han pensat en les necessitats reals dels pares, i el Q7 e-tron incorpora detalls com el control del bloqueig de les portes posteriors mitjançant un botó de control, climatitzador trizona o fins i tot persianes reclinables als vidres posteriors per evitar els rajos del sol.

Els materials utilitzats tant pels seients com pel quadre d'instruments i la consola central són nobles i de qualitat, amb l'ús massiu de pell, cuir o plàstic tous, generant un ambient de benestar i qualitat percebuda molt elevat. A més, l'habitacle està molt ben aïllat acústicament i pràcticament no es nota cap vibració dins l'habitacle.

La capacitat del maleter del Q7 e-tron es limita a 650 litres, ja que la presència de les bateries d'ions de liti sota les butaques posteriors i el maleter limiten la seva capacitat. Per aquest mateix motiu el Q7 e-tron no pot oferir la tercera filera de seients plegables que es troben presents en la resta de la gamma Q7.

Amb tot, els 650 litres de capacitat del maleter del Q7 e-tron són suficients per encabir, sense massa problemes, l'equipatge familiar i una cadireta infantil. A més, l'alçada i amplada del maleter permet accedir i col·locar els objectes còmodament.

La nostra unitat de prova disposava també de sostre solar retràctil, que augmentava la sensació d'amplitud i espai diàfan

Tan sols vaig trobar una nota negativa al llarg de la prova del Q7 e-tron, i aquesta va ser la disposició dels pedals de frenar i accelerar. El pedal d’accelerar em va semblar excessivament desplaçat a la dreta, i un pèl petit i estret, sobretot en comparació amb el pedal de frenada.

Per contra, tota la resta (ergonomia, comoditat, qualitat dels materials) aquest Q7 e-tron es troba en un nivell superlatiu. I és que convé no oblidar-ho, el Q7 és un SUV de luxe, derivat de l’A8, la berlina de representació més luxosa d’Audi.

Conclusió L'Audi Q7 e-tron obre la porta als SUV de luxe del futur: un cotxe molt polivalent, amb vocació familiar, ecològic, fantàstic a les autopistes i capaç fora de l'asfalt. A més, el Q7 e-tron no renuncia al luxe i la comoditat, esdevenint el referent a batre del seu segment.

Preus

L'Audi Q7 e-tron té un preu de catàleg de 85.840 euros, però amb els extres d'equipament que disposava la nostra unitat el preu arribava als 104.780 euros. Això sí, la llista d'opcons que equipava era ben llarga: fars Audi Matrix LED, seients davanters esportius, entapissat de cuir marró, volant esportiu de tres radis amb lleves i calefacció, sistema d'àudio BOSE Sorround 3D, paquets d'assistència a l'aparcament –que inclou càmeres laterals, davantera i posterior- i l’abans esmentada suspensió neumàtica esportiva.