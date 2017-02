Jeep Grand Cherokee 75th Anniversary, el triomf de la llibertat

Els Estats Units van entrar a la Segona Guerra Mundial l'any 1941, tot just després de l'atac japonès sobre la base naval de Pearl Harbour. El bombardeig nipó fou el casus belli que va necessitar l’administració Roosvelt per declarar la guerra a les potències de l'eix i acabar amb el Tercer Reich i els seus aliats italians i japonesos.

La història de Jeep està íntimament lligada a l'esclat i desenvolupament de la Segona Guerra Mundial, ja que va néixer com un projecte governamental fruit de la necessitat de l’exèrcit de terra dels Estats Units de disposar d'un vehicle fiable, dur i amb capacitat d'adaptació a tota mena d'escenaris i condicions.

El primer Jeep Willis va esdevenir una peça clau en la victòria aliada a batalles decisives com a El Alamein, les Ardenes, Sicília o Guadalcanal, on el tot-terreny nord-americà va servir de forma excel·lent realitzant tasques d’artiller, ambulància, vehicle de transport o peça d'infanteria mecanitzada.

Després de la guerra i la victòria aliada sobre l’exèrcit alemany i japonès la popularitat de Jeep va ser tan gran que la seva matriu Willys-Overland va decidir registrar-lo comercialment i fabricar-lo en sèrie per la població civil. Des d'aleshores la popularitat dels Jeep no ha deixat de créixer arreu del planeta, i la seva icònica fisonomia i disseny l'han convertit en un autèntic mite de la història dels Estats Units i la lluita de les democràcies contra l’opressió totalitària.

Jeep Grand Cherokee 75th Anniversary

75 anys després del seu naixement, Jeep està vivint un dels moments més dolços de tota la seva història. L'any 2016 Jeep va aconseguir vendre vora un milió i mig de cotxes arreu del planeta, però la seva implantació és especialment forta als Estats Units, on Jeep és una marca de culte i arribar a vendre uns 900.000 vehicles.

El Jeep Grand Cherokee és el model més car i preparat de tota la gamma, i curiosament va ser el model més venut de la marca amb més de 250.000 unitats venudes només als Estats Units, cosa que el converteix en un dels pilars més sòlids de tot el grup FCA.

El creixement de Jeep els darrers sis anys ha estat espectacular, amb un augment del 266% d'unitats venudes, i sembla que encara no ha tocat sostre

La marca nord-americana va celebrar el seu 75è aniversari al 2016, i per celebrar-ho va comercialitzar una sèrie limitada de 8.000 unitats venuda a tot el món dels seus models Wrangler, Renegade, Cherokee i Grand Cherokee, 500 de les quals es van reservar pel mercat espanyol. L'edició 75th Anniversary inclou, en el cas del Jeep Grand Cherokee, detalls específics d'equipament i personalització, però no suposa cap gran innovació o novetat mecànica.

El Grand Cherokee 75th Anniversary disposa d'unes exclusives llandes de vint polsades de color bronze, igual que la calandra, les barres del sostre per col·locar equipatge i les reixes davanteres i els para-xocs, també acabats en el color bronze d'aquesta edició especial. A aquest equipament específic cal sumar-li una estètica absolutament captivadora, que manté l’essència dels poderosos dissenys de cotxes nord-americans amb un toc de modernitat i agressivitat que fan girar colls al seu pas.

A més, l'edició commemorativa també inclou un sostre solar panoràmic i retràctil, llums diürnes i antiboira amb tecnologia LED, a més de quatre colors exclusius d'aquesta edició com ara el verd “recon”, un acabat verd fosc amb reminiscències militars que equipa la nostra unitat de prova i que li prova realment bé al Grand Cherokee.

Pel que fa als interiors, l'acabat 75th Anniversary inclou una consola, quadre de comandaments i seients entapissats amb cuir nappa, que aporten categoria visual i estil als interiors, oferint una qualitat percebuda molt alta dins l'habitacle. Les insercions i panells laterals són de color «Marrocan Sun», i disposa d'una pantalla tàctil multifunció Uconnect de 8'4 polsades amb navegador en 3D, port USB, lector de targeta SD i un funcionament molt intuïtiu.

A l’equipament d’aquesta edició especial convé sumar-li també un innovador sistema d’instrumentalització que inclou una pantalla TFT de set polsades amb múltiples opcions de personalització o uns magnífics altaveus signats per Harman Kardon, a més de dues pantalles a les places posteriors amb connexió USB i HDMI. Sí, seria possible connectar la Play 4 o Xbox One dels nostres fills i que aquests juguin als seus videojocs favorits o vegin les seves pel·lícules mentre afrontem llargs desplaçaments per carretera o avaçem entre fanf, sorra o neu. A més, cadascun disposa de cascs per escoltar de forma individualitzada el seu joc o pel·lícula sense molestar la resta d’ocupants del cotxe. També cal sumar-hi un eficaç sistema de climatització que inclou calefacció a tots els seients i al volant.

Un altre dels aspectes que més m'ha agradat de les places posteriors i el maleter (que no arriba als 500 litres de capacitat) és que gràcies a la seva alçada és molt còmode per dipositar els infants en les seves cadiretes o encabir-hi i fer-hi entrar persones grans, cosa que converteixen el Grand Cherokee en un bon aliat de les mares i pares de família.

Un motor sota sospita

La nostra unitat de prova equipa un motor dièsel V6 de tres litres de cilindrada que eroga 250 cavalls de potència (també hi ha una versió inferior de 190 cavalls). El motor, dissenyat i desenvolupat per VM Motori, va associat a un canvi automatitzat de vuit velocitats, amb el que fa un òptim maridatge i permet fins i tot un mode de conducció “Eco” per primer cop en la història del fabricant nord-americà.

Actualment aquest motor ha estat al centre de l’huracà durant les darreres setmanes, ja que l’agència mediambiental dels Estats Units ha obert una investigació per sospites de manipulació en les emissions de gasos contaminants.

Mentre no hi hagi sentència en ferm -i sense poder fer nosaltres el nostre propi estudi- ens limitem a valorar la resposta, suavitat i entrega d’aquest MultiJet dièsel de segona generació, que ens va convèncer per les seves prestacions i la seva capacitat per moure amb alegria al gegant nord-americà de sues tones i mitja.

El motor 3.0 V6 MultiJet ens sembla elàstic, potent i discret, més enllà de les acusacions de frau en les emissions

El motor italià s’associa a un sistema de tracció integral permanent anomenat Quadra-Trac II, que disposa fins i tot d’una marxa reductora. A més, el Jeep Grand Cherokee disposa d’un sistema de suspensió neumàtica de cinc alçades o nivells anomenat Quadra-Lift II i el sistema de control de tracció anomenat Select-Terrain que permet diverses configuracions diferents en la forma de gestionar el motor dièsel V6 i els 570 Nm de parell que entrega.

Més enllà de la superlativa mecànica del nord-americà, també cal destacar l’extens equipament de seguretat. Entre altres, el Grand Cherokee disposa d’un sistema de radars de proximitat amb avís de col·lisió frontal i control d’angle mort.

Un monstre fora de l'asfalt

Tot i que als Estats Units consideren el Grand Cherokee un SUV amb bona capacitat off-road, els europeus, avesats a les SUV de tracció davantera i poc parell motor, considerem el Grand Cherokke un autèntic 4x4, especialment pel fet d’equipar una reductora, una especificitat cada cop més estranya al mercat.

Entre altres coses el Grand Cherokee disposa d'un sistema de tracció integral permanent i diversos modes de conducció anomenat Selec-Terrain que el permeten adaptar-se als diversos estats del ferm que podem trobar (neu, fang, sorra i roca), variant la resposta del motor i del canvi de marxes i optimitzant la tracció en funció de les necessitats específiques de cada moment.

Al llarg de la nostra prova vam decidir provar les capacitats off-road del Grand Cherokee sobre tots els tipus de terreny, amb una climatologia adversa (pluja abundant, fred i neu), comprovant l’extraordinària capacitat d'adaptació i resposta del model nord-americà.

Gràcies al sistema de suspensió neumàtica de cinc alçades i al selector de mode de terreny el Jeep Grand Cherokee esdevé un cotxe capaç d’adaptar-se a tot tipus de condicions, per adverses que aquestes siguin. A més, el fet de disposar d’una marxa reductora converteix al Grand Cherokee en un 4x4 capaç i molt eficaç fora de l’asfalt.

El Grand Cherokee és el cotxe més eficaç del seu segment fora de l'asfalt, tot i no equipar pneumàtics de contacte i portar llandes de vint polsades

El Jeep Grand Cherokee té molt bon un angle d’atac (entrada) de 26’3º, i una sortida gens menyspreable de 26’5º. L’angle ventral arriba fins als 18’8º, xifres que sumades al parell de 570 Nm disponible a partir de les 2.000 revolucions,a la reductora, la suspensió neumàtica i el control de descens, fan del Grand Cherokee un autèntic monstre a la muntanya.

Al llarg de la prova el vam poder provar sobre pedra, fang i sorra, i malgrat no equipar uns pneumàtics de contacte adequats (i unes llandes de vint polsades!), el Grand Cherokee ens va sorprendre al superar sense cap dificultat camins amb forts desnivells absolutament enfangats o trams sorrencs amb poca tracció. Independentment de l’espai on es trobava, el Grand Cherokee superava obstacles inimaginables per qualsevol SUV del seu segment amb una facilitat sorprenent.

Quan un vehicle d’aquestes característiques es mostra eficaç fora de l’asfalt acostuma a mostrar certes febleses a l’hora de circular per carretera. Res més lluny de la realitat. Gràcies a la suspensió neumàtica i al mode de conducció “Sport” el Grand Cherokee és també un bon company a l’hora de circular per autopistes i carreteres ràpides amb una insonorització i confort de marxa dignes de menció i una bona capacitat d’acceleració (capaç d’accelerar de 0 a 100 en poc més de vuit segons). Ara bé, si li busquem les pessigolles en una carretera revirada, els més de 2.400 quilos que pesa el cotxe en buit fan acte de presència, tot i que sense presentar grans inèrcies i mantenint un comportament molt digne i neutre en tot moment gràcies a unes suspensions prou fermes en mode esportiu, les llandes de vint polsades i una direcció que permet una relació sorprenentment directe amb l’asfalt.

On probablement el Gran Cherokee esdevingui menys pràctic és en entorns urbans, ja que no és un vehicle especialment àgil per circular per carrerons estrets o aparcar en espais molt reduïts. Tot i la seva grandària i pes, el Grand Cherokee pot complir en ambients urbans, tot i que no sigui l’espai pel qual ha estat concebut. Una cosa que m'ha agradat molt del Gand Cherokee és l'espai de les places posteriors, un aspecte molt important si hem de traslladar-nos en família.

Pel que fa als consums, Jeep promet consums mitjos de set litres de carburant als cent quilòmetres. Malauradament em vaig quedar força lluny d’aquesta xifra, homologant un consum mitjà real de més d’onze litres. Val a dir, però, que en els trams muntanyencs més exigents el Grand Cherokee va registrar mitjanes de consum de més de disset litres, cosa que va penalitzar el seu consum. Per autopistes sí és possible realitzar consums de poc més de vuit litres a velocitats legals i seleccionant el mode de conducció “Eco”.