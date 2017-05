Els millors cotxes per viatjar amb nens: BMW X5

Quan BMW va presentar l’X5 l’any 1999 molts el vam mirar estranyats, amb desconfiança. Què era aquell estrany aparell a mig camí d’un 4x4 de debò i d’un monovolum? Pràcticament dues dècades després els SUV s’han convertit en una de les preferències dels compradors europeus i nord-americans, i en un vehicle útil per transportar a la família amb comoditat.

El BMW X5 disposa d’una àmplia oferta de motors dièsel i gasolina i de quatre i sis cilindres en línia o de vuit cilindres en V , sempre associats a canvis automàtics de vuit velocitats i plataformes de tracció integral (anomenades xDrive) amb un ventall de potències que oscil·len entre els 231 i els 575 cavalls. Val a dir que BMW també comercialitza una versió híbrida endollable anomenada xDrive40e iPerformance.

La nostra unitat de prova era l’anomenada xDrive40d, que disposava del motor dièsel de sis cilindres en línia i tres litres de cilindrada que oferia una potència de 313 cavalls, suficients per moure el vehicle amb comoditat. Això sí, tot i disposar d’un mode de conducció anomenat “Eco Pro” vam obtenir unes xifres de consum notablement superiors a les homologades pel fabricant, ja que si BMW promet consums de 6’8 litres, nosaltres no vam saber baixar dels 9 litres tot i intentar ser curosos amb l’accelerador. Això sí, vam mantenir engegat el climatitzador i vam ocupar totes les places del vehicle la major part del temps.

Habitacle

Un dels punts forts de l’X5 és el seu habitacle i opcionalment els compradors poden equipar una tercera filera de seients reclinables -això sí, amb un sobrecost d’entre 1.800 i 2.500 euros- i que permet passar de cinc a set places a l’habitacle. Malauradament la nostra unitat de prova no disposava d’aquesta tercera filera i tan sols homologava cinc places per passatgers.

Opcionalment podem escollir entre versions amb cinc o set places gràcies a la tercera filera de seients reclinable

Els seients posteriors són prou amples i alts per encabir tres adults -no en va certifica 149 centímetres d’amplada i 98 d’alçada- però la plaça central és sensiblement més incòmode que les altres a causa del reposabraços central reclinable.

Pel que fa al disseny dels interiors, l’X5 manté el llenguatge estètic i funcional de la resta de la gamma, amb una posició de conducció més estirada lleugerament inclinada a l’esquerra, i disposa del magnífic sistema d’infoentreteniment i navegador iDrive, probablement el millor sistema d'infoentreteniment del mercat.

Maleter

Un altre dels punts forts de l’X5 és la seva capacitat de maleter. El maleter d’aquest SUV disposa de 650 litres de capacitat a més disposa d’una boca de càrrega molt àmplia, però pel meu gust excessivament elevada, que fa que haguem de pujar força l’equipatge o cotxets i pot no resultar del tot còmode per persones no massa altes.

Ergonomia i comoditat en marxa

El BMW X5 és un totcamí pensat per realitzar llargs desplaçaments per carreteres ràpides o autopistes, ja que tot i disposar del sistema de tracció integral xDrive no acaba de sentir-se còmode allunyat de l’asfalt, i els entorns urbans amb carrers estrets i espais reduïts tampoc són l’hàbitat d’aquest SUV familiar.

En cas de realitzar llargs desplaçaments flanquejat per cadiretes, la plaça posterior central pot resultar un pèl justa i incòmode. Un aspecte que em va sorprendre negativament d’aquest X5 són les vibracions i bots que es noten a les places posteriors -no pas a les davanteres- independentment del mode de conducció escollit. Les suspensions no acaben de filtrar del tot les irregularitats del ferm.

Val a dir també que l’X5 és un cotxe sensiblement alt (fa pràcticament dos metres d’alçada) i que tant la posició de conducció com l’accés a l’habitacle són elevats. Potser un infant de quatre, cinc o sis anys no podrà entrar i sortir amb facilitat del vehicle ell sol, i les persones més grans amb problemes de mobilitat tampoc ho tindran del tot senzill. En canvi els adults de talla estàndard trobaran molt còmodes les xifres d’alçada i habitabilitat de l’interior: no ens caldrà fer malabarismes per encabir els infants a les cadiretes o per entrar i sortir ràpidament del cotxe.

Però per sobre de tot l’X5 ens aporta una dosi extra de sensació de seguretat: de sèrie incorpora sensors d’ajuda a l’aparcament, alerta de canvi involuntari de carril, assisten d’embussaments o sistema de frenada automàtica, inclosos en el paquet Driving Assistance.

Preus

El BMW X5 és una opció magnífica per viatjar en família, però el seu preu no és apte per totes les butxaques: les versions més bàsiques sDrive 25d arranquen en 61.150€ -extres a banda- i arriben fins als 140.500€ de la versió X5 M amb motor V8 de 575 cavalls.

La nostra unitat xDrive 40d té un preu base de 75.650€, però amb tots els extres que portava la factura arribava als 102.859€. Ara bé, la nostra unitat anava ben farcida d’equipament opcional: color carrosseria, seients cuir regulables electrònicament amb memòria, Driving Assistance Plus amb navegador Professional, detalls fusta a la consola central, càmera de visió zenital per aparcar, sistema d’àudio Harman/Kardon, climatitzador de quatre zones, sostre solar panoràmic i el sistema d’informació projectable Head-up Display.