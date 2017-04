Els millors cotxes per viatjar amb nens: Ford Edge

Fa pocs mesos que el Ford Edge ha arribat a Europa. L’Edge, que ja vam provar fa uns mesos, és un SUV gran de cinc places (no hi ha versió de set places) que fa 4’81 metres de llarg, i que es comercialitza al Vell Continent amb un únic motor dièsel 2.0 TDCi amb dues potències de 180 i 210 CV.

En tots els casos, l’Edge s’associa a una plataforma de tracció integral (a les quatre rodes), per bé que la versió de 180 CV s’associa a un canvi manual de sis velocitats i la de 210 CV a un canvi automàtic Powershift de sis velocitats.

Habitacle

El gran punt fort del SUV nord-americà és la seva habitabilitat, gràcies a les genersoses mides de la plataforma del model -i que comparteix amb el Mondeo, autèntic buc insignia de la marca-. Tot i tenir cinc places (alguns models més petits que l'Edge disposen d'una tercera filera de seients), el Ford Edge és el cotxe que ofereix una major amplada als ocupants de les places posteriors, amb uns generosos 152 centímetres que converteixen l'Edge en el SUV del segment D més ample del mercat, superant als Land Rover Discovery, Range Rover Sport, BMW X5 o Mercedes-Benz GLC, per exemple.

A més, els seients posteriors del Ford Edge són molt alts (98 centímetres d'alçada) i llargs (78 centímetres de llargada), cosa que permet encabir-hi adults alts als seients posteriors sense que arribin a tocar el sostre amb el cap. El teixit de la plaça central tampoc és dur, cosa que permet que un adult circuli sense problemes al seient central amb una cadireta infantil a cada banda.

Per si aquestes mides no fossin sufients, cal destacar també que l'angle d'obertura de les portes posteriors i l'alçada de les butaques són magnífiques, perquè deixen molt espai per poder col·locar els infants a les cadiretes o permetre l'accés de persones grans o de mobilitat reduïda al seu interior sense haver de patir mal d'esquena o haver-nos d'ajupir fent contorsionismes.

Opcionalment cal destacar que els seients posteriors del Ford Edge poden disposar de cinturons de seguretat amb airbag, calefacció i endolls elèctrics de 220 V.

Maleter

El fet de no disposar de terecra fila de seients fa que el maleter del Ford Edge sigui encara més gran i permeti col·locar-hi objectes voluminosos, tals com cotxets infantils o maletes sense problemes.

El maleter homologa 602 litres de capacitat, i la seva boca de càrrega i alçada el fan ideal per carregar i descarregar objectes amb comoditat.

Ergonomia i comoditat en marxa

Un dels aspectes que més sorprèn d'aquest gegant és la comoditat i l'elevat grau de confort que ofereix, gràcies a les seves cin places amples, el disseny ergonomic del quadre de comandaments i la gran quantitat d'espais que ofereix per dipositar objectes a tot l'habitacle.

Un cop en marxa l'Edge és un magnífic vehicle per sumar grans distàncies amb comoditat i consums raonablement ajustats (uns 7'8-8'1 litres amb cinc ocupants i equipatge em semblen un bon registre).

Preus

El Ford Edge juga al segment dels SUV "premium" grans, i això significa que els seus preus, tot i ser molt competitius respecte els seus rivals de Range Rover, BMW o Mercedes, no són aptes per totes les butxaques. Això sí, a diferència dels seus rivals, l'Edge va molt equipat de sèrie.

L'oferta de l'Edge al nostre país arrenca amb un preu de 36.308 € fins als 53.725€ de les versions Vignale més potents. La nostra unitat de prova costa uns 39.308 €, descomptes promocionals al marge.