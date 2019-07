Les pantalles tàctils, enemigues de la seguretat viària

Actualment sembla que el valor d’un cotxe es mesura en bona part per la seva càrrega tecnològica. Les pantalles són cada cop més grans i algunes marques com Tesla, Citröen i els nous Audi fins i tot centralitzen el control de la ràdio o del climatitzador en una gran pantalla tàctil central.

Però les pantalles tàctils són un perill afegit a la seguretat viària. De fet, no fa gaire que Mazda va anunciar que deixaria de fabricar pantalles tàctils en els seus nous models pel risc de distracció que generen al conductor. Segons els responsables de disseny de Mazda, el fet de mirar-les distreu l’atenció del conductor, i el fet d’haver de tocar-les encara ho agreuja més.

En un món cada cop més dominat per les pantalles tàctils, sembla un contrasentit que puguin ser un risc real per a la seguretat viària, però els diversos estudis del Servei Català de Trànsit, de la DGT i de les principals asseguradores així ho indiquen. De fet, mirar una pantalla central fa que inconscientment girem lleument el volant, i el fet d’haver d’apartar la vista de la carretera i haver de fer servir la mà dreta per gestionar la pantalla tàctil ha sigut responsable de molts accidents, alguns dels quals fins i tot mortals.

Consells per no mirar pantalles

Jo mateix m’encarrego de fer proves de molts models nous de cotxes i tot i considerar-me un conductor més o menys segur i responsable, en alguna ocasió he tingut algun ensurt per haver de mirar la pantalla per gestionar la temperatura de l’habitacle o canviar d’emissora.

Però de tot se n'acaba aprenent, i tant és així que personalment ja he escarmentat i no miro més les pantalles tàctils amb el cotxe en marxa, i el meu cotxe particular -comprat fa pocs mesos- prescindeix de qualsevol pantalla digital, i els comandaments del climatitzador i de la ràdio queden ben a l’abast de les mans, cosa que em permet efectuar una operació ràpida i senzilla per modificar temperatura o canviar l'emissora de ràdio.

A més, deixo el telèfon mòbil en una jaqueta o bossa al maleter, per allunyar així la temptació de trucar (ni tan sols amb el mans lliures) o consultar el correu i el WhatsApp. Una decisió sorprenent per a molts amics, companys i familiars i que ben poca gent comparteix, però que personalment crec que pot contribuir a millorar la seguretat viària.