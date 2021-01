¿Em poden multar per fumar mentre condueixo?

Tot i que de moment a Espanya no està prohibit fumar quan estem conduint –encara que hi ha diverses iniciatives que volen copiar l’exemple de França i el Regne Unit, on queda expressament prohibit fumar quan circulem amb menors d’edat o persones de risc al mateix vehicle–, un agent de l’autoritat sí que pot multar-nos per fumar quan conduïm.

Aquesta contradicció s’explica per la possible interpretació que faci un agent de l’autoritat de l’article 18 del codi de circulació, on literalment s’especifica que “el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la llibertat de moviments, el camp de visió necessari i l'atenció permanent a la conducció que li garanteixin la pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via”. Una interpretació literal d’aquest article permet que un agent ens sancioni si considera que posem en perill la seguretat viària pel simple fet de fumar.

De fet, diversos estudis de la DGT i del Servei Català de Trànsit (SCT) apunten que encendre una cigarreta suposa un risc de distracció important quan estem al volant, perquè implica uns quatre o cinc segons de mitjana en els quals el conductor no para l’atenció deguda al que està passant sobre l’asfalt: ha de treure la cigarreta del paquet, ha d'agafar l’encenedor i ha de deixar de parar l’atenció al volant mentre encén la cigarreta o cigar.

Cada cigarreta suposa també uns quatre minuts en què el conductor o la conductora no té tota la seva atenció posada en la circulació viària, cosa que contradiu l’article 18 del codi de circulació –la “necessària atenció permanent a la conducció”–, segons apunten alguns experts.

La multa no seria per l'acció de fumar sinó per la distracció que suposa fumar mentre circulem, cosa que pot posar en perill la seguretat del trànsit

A més, el fet d’haver de llençar la cendra o mantenir una mà ocupada fora del volant també suposen un risc més de desatenció al volant, segons apunten els experts d’aquestes administracions. En el cas que un agent de l’autoritat decideixi multar-nos perquè fumem al volant, la multa suposaria un import de 100 euros però no restaria cap punt del carnet de conducció, segons la normativa actual.

D’altra banda, llençar la burilla de la cigarreta per la finestra és una pràctica que sí que està tipificada pel codi de circulació i que pot ser sancionada com a infracció greu, cosa que suposa una multa de 200 euros i la retirada de quatre punts del carnet de conduir. Aquestes accions afecten també els conductors de motocicletes i ciclomotors, si bé és cert que és molt més habitual veure fumar els conductors de cotxes o furgonetes que no pas els de vehicles de dues rodes.

Una acció del tot desaconsellable

Tot i que no és una pràctica especialment prohibida, qualsevol expert en conducció coincidirà en apuntar que és del tot necessari mantenir les dues mans sobre el volant quan conduïm per reduir el temps de reacció tan bon punt veiem un perill o un obstacle, cosa que no és compatible amb l’acció de fumar una cigarreta durant quatre o cinc minuts. Un estudi de la Universitat de Saragossa apuntava que les possibilitats de tenir un accident eren un 10% superiors entre les persones fumadores, cosa que s’explica per la falta d’atenció que suposa l’acte de fumar al volant i la reducció de la visibilitat que implica el fum del tabac a l’interior dels cotxes.

Curiosament, l’únic país del món que ha prohibit del tot fumar als conductors amb el vehicle en marxa (independentment de si van amb nens o sols) ha sigut Colòmbia, per bé que diversos estats nord-americans com Alabama, Missouri i Kansas preparen noves restriccions que podrien copiar l’exemple colombià i prohibir del tot i en qualsevol circumstància fumar al volant.