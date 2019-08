Uns vuit milions de conductors circulen a l’estat espanyol sense veure-hi adequadament

Una bona vista és fonamental per ser un conductor segur. De fet el 90% de les informacions que rebem al volant arriben per la vista, i això fa que aquesta sigui un dels factors de risc més rellevants a l’hora de conduir.

L’estudi s’ha fet sobre una ostra de 3.200 conductors en una estació de servei, que voluntàriament s’han sotmès a una enquesta i a una sèrie de proves específiques per conèixer el seu grau de salut visual.

Les conclusions de l’estudi apunten que uns 8 milions de conductors i conductores tenen deficiències visuals no revisades adequadament (miopia o hipermetropia), i que el 38% dels conductors presenten serioses deficiències visuals en condicions de baixa il·luminació, cosa que els incrementa el temps de reacció quan condueixen de nit o a primera o última hora del dia.

Aquestes conclusions expliquen que el 27,5% dels accidents en carretera es produeixin en situacions d’il·luminació deficient. Segons explica Luis Montoro, catedràtic de la Universitat de València, “la conducció nocturna augmenta significativament el risc de patir un accident, ja que redueix l’agudesa visual un 70%”.

Un altre risc associat a la conducció és el dels enlluernaments. Segons l’estudi el 32% dels conductors espanyols pateixen amb molta freqüència enlluernaments causats per les llums d’un vehicle que circula frontalment o en sortir d’un túnel, i pràcticament la meitat dels conductors triguen més de 20 segons en recuperar del tot la visió central, cosa que equival a recórrer més de 680 metres a una velocitat de 120 km/h sense tenir una visió correcta.

Per acabar, les conclusions d’aquest estudi serviran per crear un examen voluntari específic d’agudesa visual pels conductors en algunes òptiques i per introduir nous apartats als llibres de les autoescoles amb la finalitat de conscienciar futurs conductors.