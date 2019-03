Volvo limita la velocitat màxima de tots els seus cotxes a 180 km/h

Volvo és la marca europea més segura. Aquesta afirmació no és una opinió, és una realitat contrastada per les proves EuroNCAP i altres proves d’ens públics i privats de caire internacional que coincideixen en apuntar que la marca sueca és el fabricant de cotxes més segur del mercat.

Ara Volvo ha anunciat una nova iniciativa que no deixa a ningú indiferent, ja que a partir de 2020 limitarà electrònicament la velocitat màxima de tots els seus cotxes a 180 km/h per reduir la sinistralitat viària i contribuir amb les institucions públiques que lluiten contra la mortalitat a la carretera.

Els suecs creuen que aquesta mesura ajudarà a fer més segurs els seus cotxes, per bé que la marca insisteix que el problema de fons és que els conductors que circulen a velocitats elevades sovint no tenen la formació ni els coneixements per reaccionar en cas d’una situació de perill i que només Alemanya disposa de trams viaris sense límits de velocitat. Nosaltres coincidim amb la marca en valorar que per a tota la resta de xarxa viària europea una velocitat punta de 180 km/h és més que suficient.

A banda del límit de velocitat Volvo també està desenvolupant noves tecnologies que aplicarà als seus cotxes com ara un sistema de geolocalitazió capaç de limitar la velocitat màxima del cotxe quan aquest detecta que circula a la vora d’una escola o un hospital, o un sistema capaç de detectar quan el conductor ha begut o consumit droga evitant que aquest pugui encendre el vehicle.