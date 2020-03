Els cotxes de Tesla són més segurs contra el coronavirus?

Des de l’any 2016 Tesla utilitza un filtre d’aire d’alta eficiència, heretat dels filtres que es fan servir en la indústria espacial i en alguns hospitals i centres sanitaris, i que la marca californiana ha fet servir opcionalment (previ pagament de 750 dòlars) en els seus Model S i Model X –mai ha estat disponible en els nous Model 3– pensats per garantir la seguretat dels ocupants en cas de crisi o atac bacteriològic.

Només els Model S i Model X disposen de filtres d'aire HEPA opcionals, però els nous Model 3 no poden tenen aquest extra

Aquests filtres d’aire, anomenats HEPA (High Efficiency Particulate Air), poden eliminar –o si més no filtrar– totes les partícules en suspensió amb un diàmetre superior als 0,3 micròmetres. És important destacar que aquest sistema està pensat per evitar que l’aire contaminat de les grans ciutats entri a l’interior de l’habitacle, o per prevenir de l’aire nociu els ocupants del cotxe en cas d’incendi. Amb tot, el fundador de la marca, el sud-africà Elon Musk, va anunciar al seu compte de Twitter que els seus vehicles amb filtres HEPA també serien útils per prevenir els ocupants de l’habitacle d’un atac amb armes bioquímiques. La crisi originada pel coronavirus ha tornat a posar aquest sistema en el focus mediàtic, perquè molts seguidors de la marca es preguntaven si teòricament aquest sistema seria útil per evitar l’entrada del virus a l’interior del Model S i el Model X.

Un reportatge de la pàgina web especialitzada Jalopnik citava un estudi de la revista mèdica New England Journal of Medicine en què s’indica que la mida del Covid-19 oscil·la entre els 0,06 i els 0,14 micròmetres (un micròmetre equival a la mil·lèsima part d'un mil·límetre), unes mides que farien inútils els filtres HEPA com a mesura de contenció del virus. Amb tot, els fabricants d’aquests filtres d’aire asseguren que els seus sistemes poden capturar partícules de fins a 0,0005 micròmetres, cosa que sí que els faria efectius per prevenir els ocupants dels virus de l’exterior.

No cal perdre de vista, amb tot, que el sistema de contagi més habitual és el contacte entre humans, i que les partícules dels virus es transporten mitjançant gotes que, en cas d’accedir a l’interior del nostre organisme, desencadenen una infecció. Si donem per bones les xifres facilitades pels fabricants de filtres HEPA que proveeixen Tesla, l’única manera per fer que el filtre HEPA fos del tot efectiu seria circular amb l’aire condicionat activat al màxim i havent-lo engegat abans d’entrar en una zona infectada o amb presència d'aquest virus, un detall realment complicat d'atendre perquè és molt difícil assegurar quina zona pot estar potencialment lliure de la presència del Covid-19 o si les persones al voltant del cotxe són portadores del virus.

A més, l’única manera d’estar del tot fora de perill dins l’habitacle i aïllar-lo de l’exterior és aconseguint segellar del tot l’interior d’un cotxe, amb portes i finestres tancades del tot (les gomes i juntes pràcticament sempre tenen un petit espai per a la dilatació dels materials dels vehicles) i creant un sistema d’aïllament total respecte a l’exterior, un estat teòric que molt difícilment es podria donar en un vehicle. Per acabar, convé recordar que al nostre país està expressament prohibit circular sense una causa justificada, independentment de si el nostre cotxe té o no filtres d’aire d’alt rendiment com en el cas dels Tesla Model S i Model X.