Pol·len, al·lèrgia i conducció, una equació complicada

Amb l’arribada de la primavera es multipliquen els casos d’al·lèrgia a causa del pol·len i altres partícules en suspensió a l’aire típics d’aquesta estació, i que sovint fan la guitza als milers de conductors al·lèrgics al pol·len i altres partícules que hi ha arreu del país.

Un dels trucs bàsics per evitar al·lèrgies és intentar conduir amb les finestres pujades i obrir i tancar ràpidament les portes del vehicle. Un cop dins del cotxe, és preferible no accionar l’aire condicionat o fer-ho amb moderació durant les èpoques de l’any més crítiques, com els inicis de primavera i si és possible evitar les hores més crítiques del dia, com ara la primera hoa del matí i el capvespre, quan hi ha més afectació de pol·len i altres substàncies en l’aire.

També és bona idea intentar estacionar el cotxe en algun indret una mica allunyat d’arbres, parcs i jardins (si això és possible) i en cas de tenir el cotxe molts dies aturat és convenient evitar que s’embruti molt, passant un drap sec i suau per evitar que el pol·len i altres partícules s’adhereixin molt a la carrosseria, i anant a rentar el cotxe un cop a la setmana o cada quinze dies.

Un element vital per evitar que el pol·len o altres substàncies s’introdueixin dins de l’habitacle és mantenir en bon estat els filtres d’aire, que es poden netejar o substituir manualment i caldria revisar el seu estat cada 20.000 quilòmetres o cada dos anys.

Per acabar convé recordar que no és recomanable consumir antihistamínics abans de conduir, ja que aquests poden incidir negativament en la conducció provocant somnolència i allargant els temps de reacció.