Mazda eliminarà les pantalles tàctils dels seus cotxes per millorar la seguretat viària

Segons les xifres oficials de la DGT, un 30% dels accidents que van tenir lloc a l’estat espanyol durant l’any passat van estar causats per distraccions al volant. De fet, cada cop és més habitual que moltes de les incidències viàries estiguin originades per la manca d’atenció al volant quan el conductor manipula aparells electrònics.

No és gens estrany veure com molts conductors manipulen la pantalla tàctil del cotxes o del telèfon a cada semàfor o fins i tot en marxa, i en alguns models de nova fornada fins i tot els controls del climatitzador o la ràdio s’han de manipular mitjançant la pantalla tàctil del vehicle.

Mazda ha decidit emprendre el camí contrari i a partir d’ara cap dels seus models disposarà de pantalla tàctil: les pantalles digitals, que no desapareixen, se situaran en una posició més allunyada del conductor i caldrà manipular-les mitjançant els comandaments de la consola central; no serà possible fer-les servir amb el dit. A més, les funcions essencials, com ara el control de la temperatura dins del cotxe o l’emissora de ràdio que volem escoltar, se seguiran controlant mitjançant botons convencionals.

Molts fabricants, com Mazda, estan incorporant una nova funcionalitat als seus cotxes, el control per veu. El control per veu permet interaccionar de manera ràpida, senzilla i segura amb les diverses funcionalitats del cotxe sense haver de desviar la vista de la carretera i aixecar les mans del volant.