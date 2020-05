ITV caducada i estat d’alarma, un autèntic trencaclosques

Des del començament de l’estat d’alarma el 14 de març fins al 31 de maig vinent, hauran caducat més de 5 milions d’inspeccions tècniques de vehicles (ITV) a tot l’estat espanyol, mentre que AECA-ITV (Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració) ja ha anunciat que la capacitat màxima mensual actual és de poc més d’1,8 milions de revisions.

Aquesta setmana han obert els centres on es passen les ITV fins i tot a les zones que encara són a la fase 0, com Barcelona i la seva àrea metropolitana, però sempre amb un aforament limitat al 30% de la seva capacitat total, havent reservat cita prèvia de manera obligatòria i sense que els operaris tècnics accedeixin a l’interior del vehicle per evitar possibles fonts de contagi.

L’executiu espanyol va publicar al BOE de dissabte passat una moratòria per a tots els propietaris de vehicles als quals els ha caducat la validesa de la seva revisió durant la vigència de l’actual estat d’alarma. D’aquesta manera, els propietaris de vehicles amb ITV caducada tindran un marge de 30 dies naturals i 15 dies addicionals per cada setmana perduda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el 14 de març.

És a dir, que qualsevol propietari a qui li caducava la validesa de la revisió la setmana del 14 al 20 de març tindrà un marge de 30 dies naturals i 15 addicionals per cada setmana perduda per la vigència de l’actual estat d’alarma i tancament de les estacions homologades per poder passar la revisió del seu vehicle.

Marge de revisió ITV ITV caducada setmana del 14 al 20 de març, 30 dies més 15 dies addicionals

ITV caducada setmana del 21 al 27 de març, 30 dies més 30 dies addicionals

ITV caducada setmana del 28 de març al 3 d’abril, 30 dies més 45 dies addicionals

ITV caducada setmana del 4 a l'11 abril, 30 dies més 60 dies addicionals

...

Seguint aquest exemple, un vehicle (cotxe o moto) al qual se li hagi caducat avui la vigència de la revisió tindrà un marge de 30 dies naturals i 135 dies addicionals més per poder passar-la en un centre ITV sense por a ser sancionat.

Amb aquesta moratòria el govern espanyol vol donar aire als centres on es passen les ITV caducades i no generar taps o culs d’ampolla ni grans aglomeracions de gent per passar la revisió a aquestes estacions.

Ara bé, aquesta pròrroga no ens alliberaria d’una hipotètica multa de 200 euros per circular si ja teníem l’ITV caducada en una data anterior al 14 de març –quan es va decretar el primer estat d’alarma–, tret que es pugui demostrar que ja s’havia concertat una cita prèvia dins del període establert pel govern espanyol.

Menció a part mereixen els vehicles agraris, que tindran una pròrroga especial de validesa dels seus certificats d’inspecció tècnica, que seran vigents fins al 10 de novembre del 2020.