HVO: l'oli de fregir pot ser una alternativa al dièsel?

Segurament guardeu l’oli de cuinar brut i ja utilitzat en ampolles i recipients diversos i després els porteu als punts verds repartits per tot el país, que són els encarregats de la seva gestió i tractament. Però el que fins ara no ens podíem imaginar és que el mateix oli que fem servir per fregir croquetes, o fer llom arrebossat, pot tenir una segona vida en forma de combustible ecològic per al nostre vehicle.

L’oli vegetal hidrogenat (HVO) és un combustible alternatiu resultat de transformar un residu orgànic com l’oli, o els greixos provinents de la cuina o d’indústries alimentàries, barrejant-lo amb un catalitzador d’hidrogen per obtenir un carburant molt poc contaminant i compatible amb els motors dièsel dels cotxes, les furgonetes i els camions.

De fet, molts autobusos i camions de Volvo, Daimler (matriu de Mercedes-Benz) i Scania ja fa temps que utilitzen aquest combustible, i les seves mecàniques estan preparades per fer-lo servir sense cap problema. Ara bé, és important saber que és recomanable barrejar l’HVO amb el dièsel convencional en els motors dels cotxes dièsel actuals, ja que no tots els fabricants desenvolupen els propulsors pensant en aquest combustible alternatiu. Amb tot, Ford i el grup PSA (Peugeot, Citröen, Opel i DS) ja han anunciat que els seus motors dièsel moderns poden funcionar amb HVO sense haver de preparar cap modificació o barreja.

Els beneficis que presenta aquest carburant són diversos. D’una banda, és fins a 90 cops menys contaminant que el dièsel convencional, ja que no emet sofre, òxids de nitrogen ni partícules nocives per als éssers humans, i es pot fer servir amb seguretat en pràcticament qualsevol motor dièsel convencional. A més, es pot optar per barrejar aquest combustible amb el dièsel convencional (la solució preferida dels fabricants de cotxes europeus) i obtenir una barreja menys contaminant. De fet, ja hi ha alguns països, com Itàlia o els escandinaus, que tenen plantes i refineries que fan servir l’HVO en el seu procés de refinament i obtenció de combustible, i en el cas dels països nòrdics és possible trobar aquest combustible en les gasolineres i estacions de servei.

De l'altra, l’HVO presenta un avantatge important respecte al dièsel convencional a l’hora d’encendre un motor, ja que la barreja i crema de combustible durant l’encesa del motor és més efectiva i neta i genera menys restes i residus, cosa que beneficia la vida útil del motor i de les vàlvules EGR i filtres de partícules, elements crítics dels cotxes dièsel on s'acumula sutge i que a la llarga pot provocar una averia important.