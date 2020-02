Barcelona limitarà la velocitat a 30 km/h a la xarxa de carrers secundaris a partir de l’1 de març

El límit de velocitat a la majoria de carrers de Barcelona baixarà dels 50 km/h actuals a 30 km/h a partir d’aquest diumenge 1 de març, després que l’Ajuntament encapçalat per Ada Colau hagi aprovat un decret que fixa que la nova velocitat màxima a la xarxa de carrers secundaris de la ciutat.

Què és la xarxa secundària? La xarxa viària secundària o carrers secundaris són tots aquells carrers de la ciutat que no fan la funció de grans artèries per al trànsit rodat i que tenen una funció més local i residencial, per on no solen circular les principals línies de transport públic de la ciutat.

A partir d’aquest diumenge, doncs, tots els vehicles (cotxes, motos i també patinets) hauran de complir amb la nova velocitat establerta en els carrers secundaris de la ciutat, que representen el 68% del total de carrers de Barcelona.

Amb tot, l’objectiu del consistori és continuar ampliant les vies lentes fins que aquestes representin el 75% dels carrers de la ciutat quan s'acabi el 2021. Ho farà incorporant a la xarxa artèries importants com ara la Travessera de Gràcia, el carrer de la Creu Coberta i el carrer de Sants, la Via Laietana, Almogàvers, Diputació i Consell de Cent o l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, la carretera del Carmel i el passeig Torras i Bages, entre d'altres.

Aquesta estratègia respon a l’objectiu d’anar posant obstacles als vehicles privats per millorar la qualitat de l’aire i la seguretat viària, segons apunta la tinent d'alcalde Janet Sanz. I és que, com apunta, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la taxa de mortalitat entre els atropellaments a 50 km/h és del 45%, mentre que si el vehicle que atropella un vianant circula a 30 km/h la probabilitat que l’atropellament sigui mortal és de tan sols el 5%.

A més a més la regidora de mobilitat, la socialista Rosa Alarcón, ha manifestat la intenció de col·locar nous radars de tram al túnel de la Rovira, al túnel de Badal i en un tram de la ronda Litoral després de l'estiu, amb l'objectiu de millorar la seguretat en aquests trams urbans i de retruc reduir les emissions contaminants (com menys velocitat, a menys revolucions gira el motor i, per tant, menys combustible gasta i menys gasos emet). També ha anunciat que col·locarà un radar pedagògic al carrer de la Creu Coberta i el carrer de Sants que indiqui la velocitat als conductors però no els sancioni per prendre consciència de la velocitat real a què circulen dins de la ciutat.