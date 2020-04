Assegurances de vehicles i confinament: una equació complicada

Tot i que les actuals disposicions legals, en el marc de l’estat d’alarma, prohibeixin expressament els desplaçaments per qualsevol motiu que no sigui degudament justificat, les asseguradores no descomptaran ni retornaran la part proporcional dels dies en què milions de conductors de cotxes i motos no han pogut fer circular els seus vehicles.

Això és així perquè les assegurances i cobertures continuen vigents durant l’estat d’alarma, i les companyies s’haurien de fer responsables de qualsevol incident amb el nostre vehicle durant aquest període, com per exemple un accident o xoc anant a buscar medicines o menjar, o portant una persona a un centre sanitari, entre altres supòsits a la mobilitat permesos durant l’estat d’alarma i el confinament decretats pel govern espanyol.

De fet, hi ha milions de conductors a Catalunya i a tot Espanya que no han circulat amb el seu vehicle des de fa un mes, i afortunadament no ho faran fins que no s’aixequin les restriccions a la mobilitat, tal com dicta el marc legal vigent i sobretot el sentit comú. Alguns d’ells s’han plantejat la possibilitat de donar de baixa el vehicle fins que no passi la situació actual, però la realitat és que no és una opció real.

La legislació obliga qualsevol vehicle de motor a subscriure i mantenir una assegurança en vigor, i l’única manera legal per poder donar de baixa un vehicle és cancel·lar-la temporalment, una gestió que actualment no es pot fer de manera presencial i per a la qual també s’han de pagar unes taxes.

Val la pena destacar que algunes asseguradores han ofert la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de la quota durant l’emergència sanitària, però en cap cas es plantegen la gratuïtat, el retorn o l'abonament de la quota o l'import corresponent al període en què no hem pogut agafar el vehicle.