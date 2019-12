L’AP-7 aixecarà barreres dues hores abans de mitjanit

Finalment, després de quaranta anys d'espera, ha arribat l'hora que l’AP-7 aixequi barreres en el tram entre Tarragona i Alacant, un espai de 374 quilòmetres que passarà a ser gratuït per a tots els vehicles que hi circulin. És una vella aspiració del territori, sobretot a les Terres de l’Ebre, on els índexs d’accidentalitat a la N-340 (la carretera nacional gratuïta alternativa a l’AP-7) havien sigut massa elevats aquests últims anys.

Tot i que oficialment l’AP-7 passarà a ser gratuïta l’1 de gener a les 00.00, les barreres s'aixecaran aquesta nit a partir de les 22.00, dues hores abans de l’oficial, segons recullen diversos diaris valencians. El motiu és permetre que els treballadors d’Aumar (filial d’Abertis), molts d’ells afectats per un ERO que els deixarà sense feina, puguin celebrar el Cap d’Any a casa.

Amb aquest avançament els treballadors dels peatges podran celebrar l'arribada de l'any nou a casa seva

Amb tot, les cabines dels peatges no desapareixeran del tot perquè caldrà esperar algunes setmanes per completar el desmuntatge de les instal·lacions, una feina que en molts casos serà encarregada als antics treballadors dels peatges. Mentrestant, el pas pels antics peatges serà lliure per a tots els conductors però limitat a una velocitat màxima de 30 km/h per motius de seguretat.

És el primer pas de liberalització de l’AP-7 i l’AP-2, que passaran a ser del tot gratuïtes en els trams Tarragona-la Jonquera i Saragossa-Mediterrani a partir del 31 d’agost del 2021, tal com ha confirmat moltes vegades el ministre de Foment en funcions, José Luis Ávalos.