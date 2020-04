Les 10 millors carreteres de Catalunya

Catalunya és un país preciós, ple d’espais i paisatges singulars i una pila de carreteres meravelloses que ens fan descobrir racons màgics arreu del país. A continuació fem una selecció d'algunes de les carreteres que més ens agraden i que sovint fem servir en les nostres proves de cotxes i motos. Amb tot, recordem que l’objectiu és gaudir al màxim respectant la seguretat de la resta d’usuaris de la carretera, i que el més important és deixar-se endur pels paisatges que descobrim i tornar a casa amb un somriure d’orella a orella. Sense més, us deixem amb algunes de les millors rutes del país amb un criteri de distribució geogràfica (més o menys tothom trobarà rutes no gaire lluny de casa seva). Si us hi animeu, deixeu-nos algunes propostes en els comentaris per aprendre noves rutes arreu de Catalunya.

De Castellfollit de la Roca a Beget per la GIV-5221

Els 28 quilòmetres que separen els pobles de Castellfollit de la Roca (Garrotxa) i Beget (Ripollès) travessant el bonic municipi de Montagut i Oix per la carretera GIV-5221 són un autèntic espectacle sensorial i un regal per gaudir conduint el nostre cotxe o moto.

El tram de carretera entre Castellfollit de la Roca i el nucli d'Oix està en més bon estat de conservació que no pas el tram entre Oix i Beget, on l’asfalt està en més mal estat i cal tenir especial cura els mesos més freds i humits de l’any per no patir una sorpresa desagradable en algun dels seus molts revolts, ja que les zones situades a l’obaga poden fer-nos patinar.

De Sitges a Castelldefels per les costes del Garraf

És un dels trams de carretera més coneguts i populars de tot el país i dels que més trànsit de tot tipus han de suportar diàriament, cosa que n'ha disparat l’accidentalitat. Aquest tram, freqüentat per camioners i ciclistes, té uns 15 quilòmetres de llargada entre Castelldefels (Baix Llobregat) i la vila de Sitges (Garraf) i serpenteja entre penya-segats, platges naturals i cales de somni sobre el mar Mediterrani.

Però precisament pel fet de ser un tram tan concorregut val la pena prendre’s les coses amb tranquil·litat i limitar-se a gaudir d’aquest balcó privilegiat sobre el Mediterrani. Fer aquest tram a primera hora del matí durant els mesos d’estiu, coincidint amb la sortida del sol i en una franja horària amb menys intensitat de trànsit, és un esclat de sensacions.

De Barcelona a Molins de Rei per 'la Molineta'

Tot i estar envoltada per un entorn totalment urbà, molts barcelonins o habitants de l’àrea metropolitana no coneixen la carretera BV-1468, que enllaça els barris alts de Barcelona amb Molins de Rei.

Tot i ser una carretera molt més tranquil·la que la popular Arrabassada o la carretera d’Horta a Cerdanyola, aquesta via, coneguda popularment com la Molineta, ens ofereix unes vistes magnífiques del delta del Llobregat i de la ciutat de Barcelona. Això sí, cal tenir ben present que és molt possible trobar-hi ciclistes i senglars i que cal estar molt atent i conduir amb especial prudència per evitar possibles accidents.

De Corbera a Gelida per la BV-2425

Poc més de dotze quilòmetres separen els pobles de Corbera de Llobregat i de Gelida, però la carretera BV-2425 és una de les més apreciades pels conductors de l’àrea metropolitana. Un cop més, ens trobem en una carretera molt utilitzada i on no és estrany trobar-hi grups de ciclistes i fins i tot senglars o altres animals, ja que aquesta carretera travessa el vessant més obac i humit de la serra d’Ordal.

De Vilaplana a la Mussara

Els amants dels ral·lis coneixen bé el tram de la carretera T-704 entre Vilaplana i la Mussara, a la zona més elevada del Baix Camp i en el vessant meridional de les muntanyes de Prades. El port de la Mussara és un dels més espectaculars de tot el país, no gaire apte si porteu acompanyants que es maregin amb facilitat.

Les vistes durant l’ascensió i el bon estat de l’asfalt, envoltat d’un entorn natural privilegiat i poc transitat, el converteixen en un dels ports de muntanya més bonics del país, al meu entendre fins i tot per davant de la collada de Toses o el port de la Bonaigua, molt més populars i concorreguts que aquest port de poc més de 12 quilòmetres.

De Sort a Adrall per l'Eix Pirinenc

La carretera N-260, coneguda també com Eix Pirinenc, presenta un dels trams més bonics del país entre les poblacions de Sort (Pallars Sobirà) i Adrall (Alt Urgell). Aquesta carretera de muntanya, poc transitada i amb un magnífic estat de conservació, és poc menys que l’escenari perfecte per als amants de la conducció.

De la Llacuna a Vilafranca del Penedès per la BP-2121

La Pujada a la Llacuna és una mítica prova de ral·li, ben coneguda pels aficionats a l’automobilisme català. L’ascens per la carretera BP-2121 superant els contraforts de la serralada Prelitoral, el poc trànsit que suporta la carretera, la bellesa del seu entorn i el bon estat de l’asfalt fan que els poc més de 30 quilòmetres que separen les poblacions de la Llacuna (Anoia) i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) es converteixin en una passejada agradable amb un paisatge canviant que combina els boscos de pi i alzina de les zones més elevades amb les vinyes, omnipresents a les zones més planeres.

De Castellar del Vallès a Calders per la carretera de Prats

La carretera B-124, coneguda popularment com "carretera de Sabadell a Prats de Lluçanès" és una carretera de menys de 40 quilòmetres que travessa Castellar del Vallès, guanya alçada fins a Sant Llorenç Savall i corona la carena de les Elies, supera el Coll Blanc i inicia un descens en direcció a Monistrol de Calders per arribar fins a Calders, a la plana del Bages.

Aquesta és una de les carreteres més populars entre els motoristes de la Catalunya Central i de l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que suma tots els ingredients que ha de tenir una bona carretera secundària: bon asfalt, un traçat molt revirat i un entorn natural canviant que fa que l’experiència de conducció canviï molt en funció de l’època de l’any. Ara bé, la densitat de població entre Castellar i Sant Llorenç és elevada i hi ha pocs llocs per avançar amb seguretat i facilitat, ja que en tot el seu recorregut les rectes es poden comptar amb els dits d’una mà.

De Girona a Madremanya per la GIV-6703 (Santuari dels Àngels)

La ciutat de Girona té diverses rutes i carreteres interessants en els seus voltants, però potser la més popular és la que arriba a Madremanya passant pel Santuari dels Àngels per la carretera GIV-6703. Aquesta carretera, d’una gran bellesa natural, és la que presenta un estat de conservació més precari, amb un ferm desigual i irregular i un asfalt en males condicions. A més, els marges són molt estrets i és una carretera molt freqüentada per ciclistes. Convé prendre’s les coses amb calma i estar molt alerta per gaudir d’aquesta carretera gironina que travessa la part més septentrional del massís de les Gavarres.

De Tossa a Sant Feliu de Guíxols per "la carretera de l’any"

La carretera GI-682, coneguda popularment com la "carretera de l’any" a causa dels 365 revolts que cal gestionar al llarg del seu traçat, uneix les poblacions de Tossa (a la comarca de la Selva) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) i passa per ser una de les carreteres de costa més boniques de tot el Mediterrani.

Molta gent considera que aquesta carretera és la més bonica de tot el país. Realment és un regal per als sentits. En el paisatge conviuen el verd característic dels boscos de pi i alzina, el blau del mar i el marró ataronjat de les roques de la Costa Brava.

Ara bé, cal que estiguem molt atents al volant i no ens distraguem gens a l'hora de conduir, ja que aquest tram –tot i estar molt ben asfaltat i amb dos carrils molt ben delimitats– té una gran densitat de trànsit tant de vehicles de motor com de grups ciclistes, sobretot els caps de setmana i durant els mesos d'estiu. Un cop més, prudència, paciència i gaudiu del serpenteig de la carretera, que us regalarà paisatges espectaculars en qualsevol època de l'any.

Bonus: quatre idees més

En aquesta llista no he volgut abusar de rutes ja publicades, com la fantàstica ruta de Solsona a la Seu per una de les carreteres més boniques d’Europa, les rutes pel Priorat, l’ascens a Escornalbou (Baix Camp), el pantà de Foix (Penedès), les Guilleries (Osona i la Selva), el Montseny (Osona i Vallès Oriental) o la Vall Ferrera (Pallars Jussà). Tot i que podrien figurar en aquest recull, són algunes idees més si volem perdre’ns en les carreteres més espectaculars de Catalunya.