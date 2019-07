De Solsona a la Seu per una de les carreteres més boniques d’Europa

La ruta que avui us presentem és un recorregut molt conegut pels amants del motor. Centenars de cotxes i motos fan cada any aquest recorregut atrets pels comentaris dels llocs especialitzats en rutes amb vehicles de motor, que -atenció- la qualifiquen com una de les carreteres més boniques del Vell Continent. Personalment no m’atreveixo a dir si aquesta és la carretera més bonica del nostre país, però us puc ben assegurar que paga la pena fer íntegre el recorregut que avui us proposem, i no us en penedireu si feu el trajecte d’anada i tornada.

Comencem la nostra escapada a Solsona, una vila tranquil·la amb un regust medieval molt marcat que ha encara avui és seu episcopal. Com tota seu, Solsona té una catedral, la de Santa Maria, que esdevé un exemplar únic al país gràcies al fet de ser un edifici on hi conflueixen diversos estils artístics com ara el romànic, el gòtic i el barroc. Val la pena passejar-se pel seu nucli històric i contemplar la plaça del Palau Episcopal, d’estil barroc, la plaça Major i els portals que encerclen el nucli històric.

Abandonem Solsona per la carretera C-462 en direcció Sant Llorenç de Morunys. Aquesta carretera passa per ser una de les més boniques de tota Europa, i fins i tot fabricants com Ford la fan servir per posar a punt els seus models més esportius.

La carretera C-462, poc transitada i en un estat de conservació excel·lent avança pujant la Vall del riu Cardener per un entorn natural privilegiat, que es torna gairebé oníric en arribar al pantà de la Llosa del Cavall.

Un cop a Sant Llorenç de Morunys paga la pena visitar el museu de la Vall de Lord, que ocupa l’antic monestir de Sant Llorenç, així com la parròquia de Sant Llorenç.

Seguim el nostre ascens per la carretera C-462 i passem el nucli de La Coma tot deixant a la nostra esquerra l’estació d’esquí del Port del Comte. Aquí la carretera es torna més recargolada, avançant com una serp i guanyant alçada fins coronar el coll del Port, a 1.751 metres sobre el nivell del mar i que és l´únic pas natural que travessa la serra del Cadí i que comunica el Solsonès i l’Alt Urgell.

Arribem al poble de Tuixent, actualment fusionat amb el poble de Josa del Cadí. Tuixent és un petit poble pirinenc situat a més de 1.200 metres d’alçada, on hi destaca la seva església romànica de Sant Esteve, amb més de mil anys d’història i el seu entorn natural, gairebé únic. Tant a Tuixent com a Josa del Cadí sembla que el rellotge s’hagi aturat entre les seves cases i carrers de pedra.

Retornem a la carretera C-462 per seguir el nostre descens tot travessant els petits pobles de Cornellana, Fórnols del Cadí i Adraén. En aquest vessant nord de la serra del Cadí els nuclis de població són disseminats entre les valls (de fet tots aquests nuclis pertanyen a un gran agrupament anomenat la Vansa i Fórnols).

En aquest tram la carretera C-462 es torna un punt més feréstega, amb una ràpida successió revolts i un asfalt una mica pitjor conservat, i on els avets, alguns roures i pins blancs es mariden amb una terra pedregosa i un punt rogenca, característica dels contraforts del Cadí.

Finalment arribem a la Seu d’Urgell, a la riba del riu Segre. La Seu és l’altre gran població d’aquesta ruta, seu episcopal i que també compta amb la seva catedral, tot i que a diferència de la de Solsona, aquesta és íntegrament romànica.