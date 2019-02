Volkswagen Touareg, el rei del desert vol conquerir la ciutat

El Touareg és un dels cotxes amb més pes dins de Volkswagen. No debades des de la seva aparició l’any 2005 ja va compartir plataforma i elements estructurals amb els Porsche Cayenne i Audi Q7, dues de les referències dels totcamins grans de luxe.

Aquest SUV gran sempre ha estat un cotxe amb certa vocació ‘off-road’, sempre associat a motoritzacions potents, un esquema de tracció integral permanent i una arquitectura de xassís i suspensions pensada per un ús intensiu fora de l’asfalt. Només cal comprovar l’historial d’aquest model al ral·li Dakar, on les unitats modificades pels departaments esportius de la marca van aconseguir bons resultats com la victòria a la mítica prova l’any 2009 amb el pilot sud-africà Giniel de Villiers, convertint-se en el primer cotxe dièsel en guanyar el Dakar.

L’actual és la tercera generació del Touareg, en una evolució cada cop més enfocada a l’asfalt i a un ús més o menys urbà, molt d’acord al perfil dels compradors europeus de la marca, com mostra el fet que aquesta tercera generació del Touareg ja no disposi de reductora. I és que Volkswagen ha posicionat l’Atlas per ocupar el segment dels compradors més interessats a un ús intensiu fora de l’asfalt, sobretot al mercat nord-americà, mentre que aquest nou Touareg és un cotxe més domesticat i civilitzat, que és just el que el mercat demanda amb de la nova fornada de SUV o totcamins grans.

Un vehicle imponent

El Volkswagen Touareg és un cotxe molt gran. De fet el nou Touareg és més gran (77 mil·límetres més llarg) i ample que mai -arriba als 4,88 metres de llarg i 2 metres d’ample- tot i que és més lleuger (una mitjana de 115 quilos menys) que la generació precedent gràcies a l’ús de materials lleugers com l’alumini o plàstics per homologar un pes total una mica inferior a les dues tones de pes.

Les mides del Touareg es veuen emfatitzades pel disseny del cotxe, més modern i agressiu que mai. El frontal del cotxe està presidit per una gran calandra i grups òptics led amb sistema matrix que aporten certa dosi d’esportivitat i joventut, hi abunden els cromats i entrades d’aire per refrigerar la mecànica i les seves línies marcades encara aporten més poder i imatge visual a un conjunt realment imponent.

La part posterior del Touareg és potser la zona amb més llibertat artística i creativa del cotxe, amb uns fars posteriors afilats que culminen una zona molt ben resolta gràcies a la doble sortida de les cues d’escapament i un disseny menys recarregat que la part frontal.

El disseny del nou Tiguan és més atractiu, modern i poderós que les generacions anteriors: es sap gran, fort i potent, i això li agrada

A més a més la nostra unitat de prova disposava del paquet estètic R-Line que inclou unes genersoses llandes de 21 polzades i un fantàstic sostre solar panoràmic que permet major sensació d’amplitud en un interior molt gran i amb un gran carregament tecnològic.

I és que els canvis més significatius de la tercera generació del Touareg són al seu interior. El totcamí alemany encara deixa més espai a les places posteriors (on tres adults poden viatjar sense problemes d’espai), gràcies a una segona filera de seients que es pot desplaçar longitudinalment i que disposa d’uns seients còmodes i ergonòmics amb sistema de calefacció i ajustaments elèctrics i un autèntic arsenal tecnològic que fa treure el singlot. Això sí, una tercera filera de seients per encabir dues places més no està contemplat ni tan sols com una opció de futur.

El nou Touareg disposa d’una gran pantalla central tàctil que unifica pràcticament tots els comandaments del vehicle, lleugerament orientada cap al conductor. Aquesta gran pantalla de 15 polzades (hi ha una variant de base amb pantalla de ‘només’ 12 polzades) associada al sistema 'Discovery Premium' té una gran resolució i realment sembla un televisor incrustat dins l’habitacle.

Pràcticament tots els controls i comandaments del cotxe es centralitzen mitjançant aquesta pantalla tàctil central, i aquesta realitat no m’ha acabat de convèncer. Sí, el Touareg disposa d’un control d’ordre per veu, però si vull canviar la temperatura o la velocitat i intensitat dels ventiladors del climatitzador de quatre zones haig de desviar massa la vista de l’asfalt, una solució que no m’acaba d’entusiasmar. En canvi les opcions de personalització de la pantalla central són gairebé infinites, i cada usuari pot configurar el menú i la pantalla d'acord a les seves preferències i necessitats. Pràcticament no vaig tenir temps en una setmana per fer-me amb totes les possibilitats de la pantalla central, que farà feliç als compradors més tecnològics: només he provat una pantalla d’una qualitat i capacitat equivalent, i aquesta era la d’un Tesla Model X (o Model S).

A més a més el nou Touareg disposa d’extres interessants com ara un sistema ‘Head-up Display’, equip de so d’alta qualitat amb 14 altaveus i fars de llum adaptatius amb tecnologia ‘Matrix Led’, tots ells incorporats en la nostra unitat de prova.

Volkswagen ofereix un modern motor dièsel de sis cilindres en V (o V6) amb dos nivells de potència (231 i 282 CV), un segon motor dièsel de vuit cilindres en V (V8) amb 421 CV i un motor gasolina V6 de 340 CV, tots ells associats a un esquema de tracció intergal i canvi automàtic Tiptronic de vuit relacions. Al llarg de 2019 o 2020 Volkswagen incorporarà una verisó híbrida endollable, que encara no sabem si maridarà amb un motor dièsel o gasolina.

La nostra unitat de prova utilitzava el motor dièsel de sis cilindres en V amb una potència de 286 CV i uns imponents 600 Nm de parell associat a la línia d’equipament i disseny R-Line, un conjunt que té un preu base de 81.135 euros, que amb els extres de la nostra unitat es disparaven fins superar de llarg els 93.000 euros. Un preu realment considerable, no gaire lluny dels SUV grans (i sovint de set places) d'Audi, Mercedes o BMW.

Un cotxe ‘mainstream’

El nou Touareg no és un totterreny pur ni una berlina de tall esportiu. De fet aquesta nova generació no vol guanyar el Dakar ni batre el cronòmetre al circuit, tan sols busca oferir el màxim comfort pels seus ocupants i a complir amb escreix en un ús diari, familiar i convencional, per arribar el millor possible al públic objectiu d’aquest cotxe.

Gràcies al seu selector de modes de conducció i al seu sistema de suspensió neumàtica -un extra opcional que pot elevar o rebaixar sensiblement l’alçada lliure del cotxe en pocs segons- el Touareg mostra certa polivalència que li permet respondre a les necessitats diàries del 95% dels conductors.

Un cop en marxa el totcamí alemany mostra les seves millors qualitats sobre l’asfalt d’autopistes i carreteres ràpides, oferint un confort i una comoditat realment excel·lents, mostrant que té poc a envejar a les grans berlines tradicionals. A més a més el seu motor dièsel V6 és suau i gens aspre, i pot homologar consums de poc més de vuit litres circulant per carreteres ràpides i en bon estat o autopistes de pagament a velocitats legals amb orografia més o menys favorable

El nou Touareg mostra bones maneres en entorns ‘off-road’ o fora de l’asfalt. I és que gràcies a la seva suspensió neumàtica pot millorar els seus angles d’atac i sortida per superar obstacles contundents o escalar pistes escarpades, per bé que el conjunt dels neumàtics 285/40, perfil baix i llandes de 21 polzades amb un sistema de tracció total sense reductora ni bloqueig de diferencial fan que no podem parlar d’un totterreny pur, i que en aquest aspecte no pot competir amb especialistes com el Jeep Grand Cherokee o el Toyota Land Cruiser, per exemple.

Amb tot, el perfil de compradors d’aquests vehicles ha canviat, i el seu sistema de tracció integral sumat a l’electrònica que modifica els mapes de motor i transmissió quan seleccionem el mode ‘off-road’ o ‘snow’ fan que el Tiguan pugui sortir victoriós de pràcticament qualsevol situació meteorològica sobre l’asfalt i que circuli amb molta solvència en pistes en bon estat de conservació.

Un dels aspectes on el Touareg ha millorat més és en el seu comportament i capacitat a l’hora de circular en entorns urbans. Gràcies a la seva direcció, que actua sobre les quatre rodes (sí, les rodes posteriors també són direccionals), el totcamí alemany maniobra molt bé, i aparcar el cotxe o moure’l per carrerons estrets del centre urbà no és difícil ni empipador. La gran pantalla central, a més a més, ens facilita molt les coses gràcies a la càmera de visió posterior i els sensors de proximitat.

I si busquem un SUV gran prou potent i ràpid a l’hora d’enllaçar revolts i atacar la nostra carretera de muntanya favorita el nou Touareg millora les seves capacitats dinàmiques quan seleccionem el mode ‘Sport’ i exigim rendiment al cotxe, gràcies a un enduriment de les suspensions i una direcció més ràpida i directe. Ara bé, hi ha coses que l’electrònica del Touareg no pot amagar, com les inèrcies del cotxe (que pesa més de dues tones buit) i un tacte de frens que no m’ha acabat de convèncer, ja que penso que uns frens de més diàmetre o unes pinces perforades serien més efectives i facilitarien la feina de frenada del cotxe. A més a més les lleves del Touareg m’han semblat massa petites i accionar-les quan estem concentrats en un tram de revolt no és tan fàcil com caldria.