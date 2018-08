Qashqai ProPilot, un cotxe autònom a un preu raonable

El sistema ProPilot de Nissan ja ha arribat al Qashqai, autèntic supervendes de la marca japonesa que ja vam analitzar fa alguns mesos, i ho fa anticipant-se al futur, gràcies a un sistema de conducció autònoma de nivell 2 sobre 5 que promet evolucionar fins a convertir-se en un sistema totalment autònom el 2022.

Anem a pams: el sistema ProPilot de Nissan és en realitat un sistema de control de velocitat adaptatiu amb assistent de distància i detector de canvi de carril, és a dir, que pot mantenir una velocitat de creuer per autopista o carretera ràpida adaptant la velocitat als vehicles precedents mantenint la distància de seguretat i sense desviar-se de les marques viàries. Aquest sistema no és cap novetat al món de l’automoció, però sí és el primer cop que l’aliança Nissan-Renault-Mitsubishi l’incorpora a vehicles del seu grup. D’entrada l’estrenen el Qashqai i el nou Leaf, però amb el pas del temps hauria d’anar estenent-se per la resta de la gamma.

En el cas del Qashqai el sistema ProPilot basa el seu funcionament en la lectura i anàlisi del ferm i del trànsit que fan les càmeres frontals del parabrises i els sensors i radars de proximitat del frontal, laterals i part posterior del cotxe.

El posem a prova

L’hàbitat natural d’aquest sistema és l’autopista, així que decideixo provar-lo en el tram entre Barcelona i Tarragona en un viatge d’anada i tornada per l’AP-7. Activar el sistema ProPilot és molt fàcil: només cal pitjar el botó situat al radi dret del volant per encendre el sistema, cosa que ens permet mantenir-nos atents al trànsit de l’autopista.

Em situo al carril dret i el cotxe ens manté a la velocitat constant de 120 km/h al qual he programat amb els botons ‘+’ o ‘-‘ del volant per regular la velocitat. El sistema respon tot centrant el vehicle al carril sense oscil·lacions ni dubtes a l’hora de circular, i redueix la marxa progressivament quan troba un camió o vehicle lent adaptant la velocitat al vehicle que el precedeix mantenint la distància de seguretat.

Miro pel retrovisor i després d’assegurar-me que el carril central està lliure, activo l’intermitent esquerre i em limito a constatar que el Qashqai accelera progressivament mantenint les distàncies de seguretat per col·locar-se al carril central i efectuar l’avançament amb prou distància lateral amb el camió que avancem a la velocitat màxima programada (en aquest cas 120 km/h). Un cop superat el camió activo l’intermitent de la dreta i el cotxe torna al carril dret. I us diré una cosa que potser us sorprendrà: m’ha semblat que els avançaments d’aquest Qashqai amb ProPilot han estat més fins i m’han transmès més seguretat que els que vaig fer amb l’AutoPilot del Tesla Model X que vam provar fa un any. Reconec que aquest pot ser un aspecte personal i subjectiu, però em sembla significatiu.

Arribo a les proximitats d’un peatge, i el Qashqai ProPilot em frena i atura a la barrera amb seguretat seguint el cotxe precedent. Un cop aturat per més de tres segons el sistema es desconnecta, i cal pitjar el botó del volant ‘RES+’ o trepitjar el pedal de l’accelerador per tornar a activar el sistema ProPilot.

Torno a circular de manera autònoma a 120 km/h pel carril dret de l’autopista, i decideixo fer l’orni i desentendre’m de subjectar el volant. En aquest cas el sistema ProPilot ens avisa amb diverses senyals visuals i acústiques, i si no responem el cotxe activarà els llums d’emergència i s’aturarà amb seguretat al voral de l’autopista.

Si deixem anar el volant del cotxe, el sistema ProPilot encendrà llums d'emergència i aturarà el cotxe amb seguretat

Desconnectar el sistema és igual de senzill que activar-lo: n’hi ha prou amb pitjar novament el botó blau del volant o trepitjar el pedal de fre (el sistema es manté actiu amb el pedal d’accelerar activat). Però a banda de segur, el sistema de conducció autònoma de Nissan és una mica menys eficient, ja que en el trajecte de Tarragona a Barcelona ha obtingut un registre de consum de 6'8 litres cada cent quilòmetres tot i haver activat el sistema de refrigeració al màxim (vam fer les proves en plena onada de calor del mes d’agost amb temperatura ambient d’uns 40 graus). En el mateix recorregut en mode manual el cotxe va registrar un consum menor, de 6'2 litres. Aquesta diferència s'explica, en part, per les acceleracions i frenades que fa el sistema ProPilot per mantenir les distàncies de seguretat, mentre que jo vaig conduir de forma relaxada sense pitjar gaire l'accelerador ni fent frenades sobtades.

El Qashqai amb sistema ProPilot de moment està disponible amb el motor dièsel 1.6 DCi de 130 CV i 320 Nm de paell associat a un canvi automàtic i acabat Tekna -el més alt de la gamma- a un preu de 31.200 euros (descomptes promocionals al marge) però més endavant es podrà associar a altre motors i acabats del líder del segment ‘crossover’.

A més Nissan ha anunciat que el seu sistema ProPilot es pot utilitzar a qualsevol velocitat progrmada entre els 30 i els 170 km/h i que aquest s’anirà actualitzant amb posteriors evolucions que permetran que els cotxes puguin moure’s de forma autònoma per entorns urbans el 2020 i totalment autònoms el 2022.

Però no tot són flors i violes, i el sistema ProPilot també té alguns elements que caldria millorar. A banda d'un consum significativament superior al meu, el sistema ProPilot no em va acabar de guanyar a l'hora d'afrontar alguns revolts a l'autopista. M'explico: si anem avançant un camió pel carril central i trobem un revolt d'esquerres el sistema detecta que el camió precedent modifica la trajectòria (tot i que no abandoni el seu carril) i frena el nostre Qashqai per adequar la velocitat al vehicle que equivocadament creu precedent però que en realitat no envaeix en cap moment el nostre carril de circulació.