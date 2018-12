Mercedes-Benz tindrà 50 vehicles ecològics l’any 2025

2018 arriba a la seva fi, i amb ell les marques fan balanç de l’exercici anual i es preparen pel 2019. Fidel a la seva cita, Mercedes-Benz ha organitzat un exhaustiu repàs tant dels llançaments de l’any present com dels que estan per arribar. Com és habitual, la localitat tarragonina de Valls ha format part de l’expedició que la marca de l’estrella ha organitzat per donar a conèixer les seves novetats més importants, oferint unes breus preses de contacte amb els models més rellevants.

Enguany, els protagonistes principals de l’esdeveniment tenien noms i cognoms: la nova Classe A, el nou CLS o la renovació de la Classe G, entre d’altres.

La Classe A resumeix a la perfecció l’estratègia que Mercedes fa uns quants anys que utilitza: crear productes amb un disseny que, sense oblidar l’elegància que els caracteritza, ofereixen un aspecte juvenil i esportiu. Amb aquesta aposta la marca alemanya va aconseguir arribar a un 87% de clients nous tot just dos anys després del llançament de la renovada segona generació de la Classe A, l’any 2012.

La present generació recull el testimoni de l’anterior oferint un disseny exterior renovat i un interior revolucionari, amb tecnologia pròpia de models molt superiors, com la Classe S. Un dels aspectes més destacables de l’equipament del compacte de Stuttgart és el sistema d’infoentreteniment MBUX amb ordres per veu i intel·ligència artificial, que la marca ha anunciat que arribarà al llarg de l’any 2019 als models Classe B i GLE.

Un altre dels models que vam tenir l’oportunitat de provar durant la jornada de proves va ser la renovació de la Classe CLS, la berlina d’estil cupè de la marca. Un model que des del seu llançament l’any 2004 suma tres generacions i ha acumulat unes vendes de més de 375.000 unitats.

Fidel al seu disseny estilitzat, la caiguda posterior del sostre li permet oferir una resistència aerodinàmica de tan sols 0,26 Cx (situant-se com el líder del seu segment), sense que això afecti l’habitabilitat interior, ja que per primer cop disposa de cinc places en comptes de les habituals quatre d’anteriors versions.

La unitat que Mercedes va posar a la nostra disposició corresponia a la versió AMG 53 4MATIC, una variant microhíbrida associada a un sistema elèctric de 48 volts que, gràcies a la presència d’un turbo elèctric, aconsegueix una acceleració immediata del seu motor 3.0 de sis cilindres en línia i 435 CV.

Però sens dubte, la gran estrella de l’esdeveniment va ser la presència del model més potent i exclusiu de la Classe G, la versió 63 AMG Edition One. El mític tot terreny es va haver de renovar per afrontar les exigents normatives anticontaminació i poder oferir la dotació tecnològica de la resta de models de la gamma, però afortunadament Mercedes va mantenir el seu característic disseny, que no ha patit grans canvis al llarg dels gairebé 40 anys que porta al mercat.

Les versions estàndard gaudeixen per primer cop d’una suspensió davantera independent i d’una direcció electromecànica (que substitueix l’antiga de recirculació de boles), així com d’uns motors que poden arribar fins als 585 CV de potència, com en el cas de la unitat que il·lustra l’article.

Mercedes també va posar a la nostra disposició la renovació de la Classe C. Un model que estrena, per a totes les carrosseries, un nou motor d’1,5 litres i quatre cilindres que desenvolupa una potència de 184 CV i 280 Nm de parell. Gràcies al seu sistema d’hibridació lleugera “EQ Boost”, pot aportar al motor de combustió un extra de potència de 14 CV i 160 Nm de parell, la qual cosa redueix els consums (homologa tan sols 6,3 litres) i permet a la berlina alemanya gaudir del distintiu “ECO” de la DGT.

Finalment pel que fa a les novetats de la gamma cal destacar la presència de la nova versió 350d per a la Classe X. La camioneta de la marca –que es fabrica a Catalunya- disposa ara d’un nou motor dièsel V6 amb 258 CV, 550 Nm de parell i tracció total permanent 4MATIC amb el que resol el 0-100 km/h en uns impressionants 7,5 segons, tota una fita per a un vehicle d’aquestes característiques.

Un 2019 ple de novetats

Com és habitual, Mercedes no només dedica la jornada de proves a repassar els models ja existents, sinó que fa un avanç dels que estan per arribar. I en aquesta ocasió no només cal destacar l’arribada, aquest mateix mes, de la versió híbrida endollable de la Classe E (que gaudeix de l’etiqueta ‘0’ com et vam explicar en aquest article) o dels nous GLE i Classe B previstos pel proper mes de febrer, sinó que la gamma compacta de la marca és la que concentrarà gairebé totes les novetats. A principis de 2019 es preveu l’arribada de la versió sedan de la Classe A, que conviurà al mercat amb la renovació de la Classe CLA, prevista per la propera primavera. A més, durant el mes de març es produirà el llançament de la versió 35 AMG de la Classe A, la versió d’accés a la gamma AMG amb un potent motor de 306 CV de potència.

Finalment, Mercedes ha anunciat l’arribada, durant el segon semestre de 2019, de l’EQC , un SUV 100% elèctric de 408 CV amb una autonomia de 450 quilòmetres amb què anuncia una nova era per a la marca alemanya, que fins l’any 2025 preveu el llançament d’un total de 50 versions EQ (entre híbrids, híbrids endollables o elèctrics) amb una inversió de prop de 10.000 milions d’euros.

Sens dubte, una aposta decidida que persegueix l’objectiu de crear una mobilitat més sostenible, i que de ben segur Mercedes continuarà anunciant amb orgull al llarg dels propers anys.