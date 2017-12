Mercedes presenta el nou CLS

Ja fa 15 anys del primer Mercedes-Benz CLS, la variant cupè i esportiva de les senyorials Classe E i S. Els de Mercedes, més forts que mai, presenten el trencador CLS al Saló de Los Ángeles. I diem trencador pel seu atrevit disseny, que avança el llenguatge estètic de la marca suposant un punt i seguit dels models que coneixem fins ara.

El nou CLS es caracteritza per unes formes afilades, que li aporten major dinamisme visual i cert punt d’agressivitat. La caiguda del pilar C (la lluna posterior) sobre el maleter i els tres volums de la carrosseria respecten l’esquema clàssic dels cupès, amanit amb diversos elements estètics que emfatitzen el seu caràcter, com els passos de roda posteriors o els grups òptics LED amb efecte tridimensional.

Els interiors d’aquest CLS beuen molt dels ja existents a les Classe E i S, difícilment superables i que han esdevingut una referència del segment del luxe i el bon gust. Motllures i botons l’alumini, entapissats de cuirs nappa i pells de primera qualitat, acabats de fusta, il·luminació ambiental o un tauler d’instruments absolutament digital culminen un habitacle exquisit.

Potent i tecnològic

Pel que fa a l’oferta mecànica, el CLS disposa de dos motors dièsel de 4 o un de gasolina de 6 cilindres en línia amb potències compreses entre els 286 i els 367 CV, associats a un esquema de tracció integral 4Matic i un canvi de marxes automàtic.

El motor de benzina de 6 cilindres s’associa amb un motor elèctric en un sistema anomenat EQ Boost i que fa possible la conducció sense ajuda del motor de combustió (avançant per la pròpia energia cinètica del cotxe) i alimenta la bateria mitjançant una recuperació energètica d'alta eficiència. Això permet beneficiar-se d'estalvis de consum que, fins ara, només estaven reservats als models de tecnologia híbrida.

Però el punt fort d’un cotxe d’aquest segment és la quantitat de ‘gadgets’ tecnològics que és capaç de sumar per fer la vida més divertida –o si més no, connectada- als ocupants del cotxe. El CLS hereta un sistema de climatització i de seients amb calefacció i funció de massatges dels seus germans de gamma, control de creuer adaptatiu, alerta de col·lisió amb frenada preventiva i maniobra evasiva, avisador d’angle mort o els potents fars Multibeam LED, entre altres. També incorpora un sistema anomenat ‘In Car Office’, que entre altres opcions, gestiona l’agenda i el correu electrònic dels dispositius connectats.