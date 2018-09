El primer cotxe elèctric de Mercedes és un SUV amb 408 cavalls i 450 quilòmetres d’autonomia

Els SUV grans estan de moda. Els elèctrics són el futur. El resultat de conjugar aquestes dues realitats per part de Mercedes-Benz ha estat el flamant EQC, un totcamí elèctric de 4’77 metres de llarg, 1’88 d’ample i més de 2.200 quilos que la marca començarà a comercialitzar durant la primavera-estiu de 2019 al nostre país.

SUV gran i vehicle elèctric: l'EQC reuneix les dues grans tendències del món de l'automòbil actualment

Aquest totcamí utilitza dos motors elèctrics –un sobre cada eix- que alimenten totes quatre rodes de manera independent (amb un repartiment del parell vectorial independent en funció de les necessitats de tracció del vehicle) i sumen una potència total combinada de 300 kW, l’equivalent a uns 408 CV de potència tradicionals i espectacular parell de 765 Nm. Aquesta potència permet que l’EQC acceleri de 0 a 100 en 5’1 segons, i té una velocitat punta limitada electrònicament als 180 km/h.

Els dos motors s’alimenten d’una bateria d’ions de liti situada als baixos de cotxe amb una capacitat de 80 kWh fabricada per Daimler i que permet una autonomia d’ús superior als 450 quilòmetres, que pot variar en funció de l’estil de conducció. Mercedes-Benz promet un consum de 22kWh/100km en el cicle NEDC, cosa que significa que en condicions reals consumirà més de 30kWh cada 100 quilòmetres, una xifra sensiblement superior al Tesla Model X, un cotxe sis anys més veterà que l’alemany.

La càrrega de les bateries de l'EQC es realitza mitjançant a un carregador de bord (OBL) amb una potència de 7,4 kW. L'estació de recàrrega Wallbox que oferirà Mercedes-Benz permet una recàrrega tres vegades més ràpida que connectant el vehicle en un endoll domèstic. Mercedes ha desenvolupat un sistema anomenat Mercedes me Charge que ens assenyala els punts habilitats per carregar el vehicle en el navegador de bord i facilita el pagament del mateix fins i tot si el fem servir en un país estranger.

A més els usuaris que vulguin també model podran carregar l’EQC en un punt de càrrega ràpida de corrent continu amb una potència màxima de fins a 110 kW, que permetria recuperar el 80% de l'autonomia en tan sols 40 minuts.

El nou EQC disposa de cinc modes de conducció anomenats ‘Confort’, ‘Eco’, ‘Max Range’, ‘Sport’ i ‘Individual’ que permeten modificar el comportament dinàmic del vehicle. Ara bé, no deixa de ser significatiu que un totcamí no disposi de cap mode de conducció ‘off-road’.

Aquest totcamí elèctric no té cap mode de conducció 'off-road' ni sembla preparat per viure grans aventures lluny de l'asfalt

Ara bé, el nou SUV elèctric de Mercedes-Benz estrenarà un sistema i unes lleves darrere del volant que permetran interaccionar amb el canvi i ajustar la potència del cotxe en funció de cada moment o necessitat de conducció.

Un disseny acurat i tecnològic

Estèticament el nou EQC aposta per un disseny prou sobri -sobretot tenint en compte que els cotxes elèctrics sovint presenten dissenys molts més arriscats o trencadors. De fet més enllà dels grups òptics davanters i posteriors o els detalls en blau, aquest EQC destaca per una falsa calandra (no necessita refrigerar la mecànica del vehicle) anomenat ‘Black Panel’ amb una franja superior il·luminada amb llums led.

Mercedes-Benz oferirà dues grans línies de disseny anomenades Electric Art i AMG Line amb diversos detalls específics com ara els acabats més esportius -llandes de 19 polzades, seients de cuir, volant de tall esportiu- dels AMG Line.

Els interiors mantenen el disseny elegant i tecnològic dels Mercedes-Benz, i inclouen diversos ‘gadgets’ tecnològics com ara la gran pantalla tàctil central de vidre, diverses ajudes a la conducció, un sistema interactiu MBUX (Mercedes-Benz User Experience) que ens permetrà veure en tot moment l’autonomia restant del cotxe, l’estat de càrrega de les bateries o els fluxos energètics del cotxe, seleccionar un servei de preclimatizació per trobar el cotxe a la temperatura desitjada quan l’obrim i en fem ús o un sistema de navegació optimitzada.