Hyundai Ioniq endollable: ecològic, eficient i còmode

Aquest Hyundai Ioniq Plug-in (endollable) és el futur. Amb 63 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica i una capacitat de recàrrega de tan sols dues hores i deu minuts, aquest híbrid coreà és, amb molta probabilitat, la millor opció híbrida del mercat a un preu assumible (que no vol dir barat), per sota dels 30.000 euros.

L’Ioniq és l’alternativa del grup Hyundai-Kia al Toyota Prius, fins ara el referent mundial dels cotxes híbrids i la mobilitat sostenible. Aquesta berlina híbrida comparteix la plataforma i molts elements mecànics i tecnològics amb el Kia Niro, el primer ‘crossover’ híbrid de la marca. Però a diferència del Niro, l’Ioniq és una berlina amb acabats que podríem catalogar de ‘premium’ que ataca a la línia de flotació de la competència.

La versió endollable no suposa cap canvi significatiu a nivell estètic respecte les versions convencionals, i manté un bon espai pels ocupants de les places davanteres i posteriors, així com un maleter prou aprofitable gràcies als seus 443 litres de capacitat.

La nostra unitat de prova s’associa amb el nivell d’equipament més alt de Hyundai, anomenat Style, i que inclou detalls d’un segment superior com ara calefacció al volant i als seients davanters, sistema de refrigeració a les places davanteres, climatitzador bizona, avisador d’angles morts i de manteniment en el carril, càmera de visió posterior amb assistent a l’aparcament, sostre solar, equip de so Infinity, entapissats de cuir o una pantalla tàctil amb una molt bona resolució d’imatge, entre altres.

Híbrid, sostenible i endollable

Siguem sincers: amb les infraestructures existents a les nostres ciutats, comprar un cotxe 100% elèctric pot arribar a ser una limitació que ens obligarà a planificar molt bé el recorregut i les aturades per no haver de patir per l’autonomia del cotxe.

En aquest sentit, l’Ioniq marida el millor dels cotxes de combustió convencionals i dels cotxes elèctrics, gràcies a la suma d’un motor gasolina de 4 cilindres i cicle Atkinson que ofereix 105 CV de potència i un propulsor elèctric de 45 kW que ofereix 61 CV de potència més. Però la suma conjunta dels dos propulsors no és de 166 CV, si no de tan sols 141 CV. I és que els enginyers de Hyundai han prioritzat l’eficiència energètica del propulsor per sobre de les prestacions que el conjunt podria oferir.

A més, les bateries d’ions de liti tenen 8’9 kWh de capacitat, cosa que els permet assolir una autonomia 100% elèctrica de fins a 63 quilòmetres, suficients pels viatges diaris i quotidians, sobretot en entorns urbans. Ara bé, els poc més de 60 CV del propulsor elèctric poden no ser suficients per determinades circumstàncies, perfils o estils de conducció, i el propulsor tèrmic entra en acció tan bon punt ho necessitem, tot i que seleccionem el mode de conducció elèctric.

Les bateries també es poden recarregar de forma automàtica aprofitant la pròpia energia cinètica del cotxe i en els moments de frenada i aturada, o en els trams de desnivell positiu que l’Ioniq aprofita per recarregar l’autonomia elèctrica.

El fet diferencial d’aquest Ioniq Plug-in respecte els seus competidors híbrids és el maridatge amb el canvi de marxes automàtic de sis velocitats i doble embragatge que es pot manipular de forma seqüencial mitjançant les lleves del volant o la palanca de canvi, i que permeten un ús i un aprofitament dels propulsors més adequat per les necessitats quotidianes de mobilitat, i més enfocat a una conducció dinàmica que el canvi de tipus CVT del Toyota Prius, per exemple.

Una berlina amb totes les de la llei

L’altre gran avantatge de l’Ioniq respecte els seus competidors naturals és la suspensió de tipus multibraç, cosa que permet un major aplom i comoditat del vehicle fins i tot en superfícies amb el ferm en no massa bones condicions, com ara una carretera local o els molts sotracs i sots que hi ha a les ciutats.

L’Ioniq té dos modes de conducció híbrids, i un de totalment elèctric, si la càrrega de la bateria així ho permet. Ara bé, tot i ser un cotxe endollable que pot circular per entorns urbans de mode 100% elèctric, la natura d’aquest coreà és híbrida, i és en el mode combinar de tots dos propulsors que l’Ioniq mostra les seves millors virtuts.

El caràcter d’aquest Ioniq és tranquil i convida a una conducció relaxada, eficient i ecològica

Els dos modes de conducció híbrida de l’Ioniq es poden gestionar mitjançant la palanca selectiva: en posició D, el cotxe activa el mode ecològic, que permet mantenir consums prou baixos. En canvi, amb la palanca en posició S, l’Ioniq activa el mode esportiu, que canvia el color del velocímetre digital i la gestió del motor i la caixa de canvis, exprimint de forma contundent els dos propulsors i convertint aquest Ioniq en una berlina amb unes condicions dinàmiques més que interessants, poc imaginables fins ara en un cotxe híbrid.

En qualsevol moment també podem passar d’un mode a un altre, baixant una marxa amb les lleves del volant per incorporar-nos a una autopista o efectuar un avançament, per exemple. Uns segons després el cotxe tornarà al mode normal si no seguim jugant amb les lleves o la palanca del canvi en mode seqüencial.

Per acabar d’arrodonir les qualitats d’aquesta berlina ecològica, l’Ioniq és un cotxe prou àgil i còmode per moure’s en entorns urbans amb un consum de combustible molt moderat, i té suficients arguments dinàmics per esdevenir un bon turisme en viatges llargs per carretera o autopista. Això sí, cal tenir present que aquest Ioniq no és un cap esportiu ni té intenció de ser-ho, i el fet de ser força millor que els seus rivals en conducció àgil gràcies a la gestió del canvi automàtic no vol dir que sigui el cotxe adequat per atacar el port de muntanya més proper a cert ritme.

Pel que fa als consums, i malgrat les xifres optimistes de la marca, vaig obtenir una mitjana de 4’5 litres en un recorregut 50% urbà i 50% per autopistes, sempre a velocitats legals i practicant una conducció relaxada i eficient.

Conclusió L’Ioniq és la berlina híbrida endollable que millor relació qualitat-preu-prestacions podeu trobar al mercat. Un cotxe amb prou autonomia elèctrica per moure’ns en entorns urbans i amb suficient potència per desenvolupar-se sense problemes a l’autopista, amb uns índex de qualitat i confort molt elevats, dignes d’una classe superior.

Preus

La versió híbrida endollable de l’Ioniq té un preu de venda sensiblement més elevat que la gamma dels híbrids normals de la marca coreana. Així doncs, si és possible veure Ioniq bàsics al voltant dels 20.000 euros, les versions endollables costen 35.000 i 38.000 euros, en funció del nivell d’equipament seleccionat (Tecno o Style).

No ens espantem, però. Amb els descomptes en vigor, el preu final de l’Ioniq volta els 27.000 i els 29.000 euros, fins i tot una mica per sota del Prius, el seu gran rival.