Volkswagen e-Golf, el Golf de sempre també pot ser elèctric

Volkswagen sap que el Golf -el rei del segment dels compactes- és un dels seus millors actius, i que la mobilitat elèctrica i ecològica s’ha convertit en una necessitat de present al Vell Continent. Fruit del maridatge dels dos conceptes neix l’e-Golf, el primer Golf totalment elèctric dels de Wolfsburg.

Les diferències estètiques entre aquesta variant elèctrica i un Golf convencional són mínimes: a banda de les llandes orientades a un menor consum i els elements identificadors (plaques o detalls acabats en color blau), a primer cop d’ull és impossible diferenciar aquesta variant elèctrica d’un Golf normal.

Els interiors també són pràcticament iguals que la resta de la gamma. Tan sols destaquen els detalls com el volant de cuir amb fil blau elèctric a joc amb els llums de cortesia de l’interior, una pantalla central tàctil d’alta definició de 9’2 polzades amb control gestual, un espectacular ‘Virtual Cockpit’ de sèrie i alguns sistemes de seguretat com la frenada d’emergència, avís d’angles morts, programador de velocitat actiu o alerta de canvi de carril, entre altres.

Una mecànica ecològica i eficient

És sota la carrosseria on aquest e-Golf marca les diferències respecte les versions convencionals del compacte alemany. l’e-Golf utilitza un motor elèctric que ofereix 136 CV de potència, associat a unes bateries de liti de 35’8 kWh dipositades horitzontalment sobre el bastidor que repartiex de forma eficient el pes del vehicle.

La disposició de les bateries de l’e-Golf limiten algunes característiques de la carrosseria, com ara el maleter, que es conforma amb 341 litres de capacitat, uns 39 litres menys que un Golf convencional. A més l’alçada dels seients també és 1’5 centímetres més elevada que les versions de combustió.

El nou e-Golf disposa de tres modes de conducció diferents que podem seleccionar en qualsevol moment, anomenats ‘Normal’, ‘Eco’ i ‘Eco+’, que modifiquen la gestió del motor i els diversos aparells electrònics (com la calefacció o aire condicionat) per intentar allargar l’autonomia real del vehicle.

Tot i que Volkswagen promet autonomies de gairebé 300 quilòmetres, en funció de les condicions atmosfèriques, de circulació o l’estil de conducció difícilment superarem els 230 o 250 quilòmetres d’autonomia reals, una xifra suficient per un ús urbà o metropolità però insuficient per afrontar trajectes mitjans o llargs.

Eficaç i silenciós

Val a dir que aquest e-Golf és un cotxe molt còmode i prou dinàmic en entorns urbans. Es sent molt més ben apamat que un Renault ZOE, per exemple, i ens sorprèn per la seva entrega immediata de parell a la menor insinuació sobre l’accelerador, ja que accelera de 0 a 80 en només 7 segons,. Al volant, les sensacions que ens aporta no són gaire diferents a les d’un Golf normal, i qualsevol conductor podria fer la transició vers aquest vehicle sense cap mena de dificultat o procés d’adaptació i aprenentatge.

Un altre dels aspectes que mai em deixa de sorprendre quan soc al volant d’un cote elèctric és la total absència de soroll provinent del motor. Aquesta realitat mecànica i tecnològica pot arribar a ser un arma de doble tall, ja que si d’una banda convida a una conducció eficient i relaxada també ens pot arribar a fer superar el límit de velocitat -com ara trams urbans limitats a 50 o 60 km/h- amb relativa facilitat fins que agafem l’hàbit i el costum a gestionar la potència del cotxe.

El consum elèctric de l’e-Golf també variarà molt en funció del mode de conducció seleccionat, el perfil del recorregut, la gestió de l’accelerador o les condicions atmosfèriques. En entorns urbans mirant de ser el màxim d’estalviador possible he obtingut mitjanes de 9 o 10 kWh, però el més habitual és situar els registres en mitjanes que oscil·len entre els 17 i els 20 kWh. En funció del consum podrem estirar una mica més o menys l’autonomia total del cotxe.

Un aspecte que no m’ha acabat d’agradar és la velocitat de recàrrega del cotxe. Segons vaig poder comprovar calen unes 13 hores per recarregar-lo del tot en un punt domèstic (al meu aparcament) i unes 5 hores en un punt de recàrrega ràpida de 7’4 kW. La seva limitada autonomia i el seu temps de recàrrega limiten, al meu parer, les capacitats i virtuts del cotxe, i el seu ús pràcticament quedarà restringit a un ús urbà o metropolità.

L’altre aspecte que tampoc m’acaba de convèncer és el seu preu, d’uns 38.000 euros (descomptes promocionals i mediambientals al marge). Aquest preu no acaba de ser atractiu per aquells compradors que encara no estiguin del tot convençuts per l’aposta elèctrica i ecològica.

Amb tot, entenc que l’e-Golf és un producte relativament nou -al mercat des del 2014- i que encara té un gran potencial de creixement i millora tecnològica. Aquest és un pas endavant en la direcció correcte molt important per Volkswagen i la indústria europea, però no és encara el pas definitiu.