Hyundai Ioniq EV, l’opció elèctrica més assenyada

El Hyundai Ioniq és un cotxe que coneixem prou bé a l’Ara Motor. Després de la prova de la versió híbrida que va fer el company Emili Bocigas i de la versió híbrida endollable del company Ferran Vital, només ens quedava pendent la prova del Hyundai Ioniq elèctric. Val a dir que les dues proves citades són de fa uns anys, però el model present ha canviat poc en comparació amb el que es venia l’any 2017. Sigui com sigui, al mercat actual Hyundai continua oferint les tres versions, que es poden adaptar gairebé a totes les necessitats de mobilitat.

Qui vulgui un vehicle amb motor de combustió per fer molts quilòmetres però alhora vulgui apostar per les mecàniques híbrides per reduir el consum i gaudir dels avantatges de l’etiqueta ECO, té en l’Ioniq híbrid el seu cotxe ideal. Si a més a més aquesta persona realitza un trajecte diari d’uns 50 km per anar a la feina i pot carregar el cotxe cada nit, el seu vehicle ideal és l’Ioniq híbrid endollable.

I si a més d’aquest trajecte diari i de la possibilitat de carregar el cotxe no es fan viatges llargs amb assiduïtat, segurament el Hyundai Ioniq elèctric d’aquesta prova sigui un cotxe molt recomanable. Així doncs, anem a veure què ens ofereix Hyundai amb aquest vehicle.

DISSENY EXTERIOR

Abans he dit que l’Ioniq ha canviat poc des que va arribar al mercat l’any 2016, però el cert és que la marca coreana l’ha anat renovant contínuament amb petits canvis estètics que l’han mantingut sempre com un model atractiu i tecnològicament avançat. A més, entre les versions híbrida, híbrida endollable i elèctrica sempre han existit algunes diferències estètiques, principalment orientades a aconseguir la màxima eficiència aerodinàmica per augmentar l’autonomia.

El que més crida l’atenció del disseny del Hyundai Ioniq elèctric és la forma de la graella frontal, completament tancada excepte per dues obertures actives que només s’obren automàticament quan el motor o les bateries necessiten refrigeració. També destaquen els fars amb tecnologia LED i disseny futurista i les llums diürnes que es troben just a la part inferior. La resta d’elements del frontal són molt senzills, ja que el que la marca ha perseguit és aconseguir la menor resistència possible de l’aire.

A aquesta lògica respon el disseny de les llandes, en forma de turbina i que tenen un aspecte gairebé carenat per fer lliscar millor l’aire i oferir menys resistència. A més, són de 16 polzades i munten uns pneumàtics Michelin Energy Saver que ajuden a reduir el consum. La resta de la vista lateral no varia respecte les altres versions de l’Ioniq, i manté el disseny de tipus “liftback” que sempre l’ha caracteritzat.

Com és pot veure la part posterior tampoc canvia gaire, mantenint la finestra posterior dividida, uns pilots que ara disposen de tecnologia LED i unes motllures per a un para-xocs que, evidentment, no disposa de cap sortida d’escapament.

DISSENY INTERIOR

Segurament l’habitacle del Hyundai Ioniq sigui l’apartat on més canvis ha rebut des del seu llançament, per equipar les darreres novetats pel que fa a tecnologia i connectivitat. La versió elèctrica disposa del mateix habitacle que el del model híbrid endollable, i el primer que crida l’atenció és la gran pantalla central de 10,25 polzades en disposició molt horitzontal.

De fet, la sensació general és d’espai ja no només gràcies a la posició de la pantalla, sinó a la forma del quadre de comandaments i a la tira cromada que el travessa. En qualsevol cas, és la pantalla central i tot el mòdul que l’envolta el protagonitza el quadre de comandaments... i el que més brutícia atreu, ja que està acabat en el conegut material piano Black.

Abans de parlar de la pantalla, un aspecte positiu: la majoria dels comandaments són tàctils tant per al sistema d’infoentreteniment com per a la climatització, però com a mínim Hyundai ha mantingut els botons físics per a les funcions principals. A més, tots estan situats en una posició força elevada, de manera que no cal desviar gaire la mirada de la carretera per consultar-los.

El sistema d’infoentreteniment és fantàstic, ja que la pantalla ens ofereix moltíssima informació i gràcies al sistema BlueLink ens permet obtenir una connectivitat total amb el nostre telèfon. Tant és així que el Hyundai Ioniq elèctric ens pot informar sobre els punts de càrrega propers, ens ofereix gairebé una telemetria de la nostra conducció i l’estat de la bateria o ens diu l’estat del trànsit en temps real, entre altres funcions. Darrere del volant disposem d’una altra pantalla de 7 polzades, en aquesta ocasió per a una instrumentació digital.

I finalment convé destacar dos aspectes més de l’interior del Hyundai Ioniq elèctric d’aquesta prova. El primer és que la posició de conducció és molt còmoda i fins i tot una mica baixa pel tipus de cotxe que és, la qual cosa augmenta lleugerament la sensació d’esportivitat. I la segona, que la part baixa del quadre de comandaments agrupa diversos elements interessants, com per exemple els botons que activen els seients calefactats i ventilats, els botons que activen la caixa de canvis –sí, aquí no disposem de cap palanca física- i un espai enorme per a deixar objectes força grans, ubicat al costat d’una entrada USB i dos endolls de 12V.

HABITABILITAT

Com a la gran majoria de vehicles elèctrics, per una qüestió d’espai i de repartiment de pesos les bateries del Hyundai Ioniq EV van situades sota els seients posteriors i el maleter. Això fa que els ocupants de les places posteriors hagin de viatjar amb els peus una mica més elevats que en un cotxe de combustió, però sense arribar a ser tan incòmode com en altres cotxes elèctrics.

De fet, l’espai en aquests seients és molt bo, i no patirem en cap cas per tocar ni amb els genolls ni amb el cap. És més, fins i tot un tercer ocupant podrà seure a la plaça central sense gaires dificultats, tot i que no es tracta del seient més còmode del vehicle.

Finalment, convé destacar la capacitat del maleter, que amb 357 litres ofereix fins i tot més capacitat que la versió híbrida endollable. A més, gràcies a la seva carrosseria de tipus “liftback” la porta del maleter s’obre moltíssim, de manera que ens resultarà molt senzill carregar i descarregar objectes.

MOTOR

Ja hem vist que a nivell de disseny, infoentreteniment i habitabilitat el Hyundai Ioniq EV no canvia gaire respecte als seus germans híbrids. Però en l’apartat del motor és on les diferències són més evidents. El vehicle que avui ens ocupa disposa d’un propulsor 100% elèctric que ha augmentat la seva potència dels 120 CV del model anterior fins als 136 de l’actual (100 kW), tot i que el parell motor es manté en 295 Nm. En qualsevol cas, convé no comparar aquestes xifres amb les d’un motor de combustió, perquè la potència elèctrica té un comportament molt diferent.

El Hyundai Ioniq EV és capaç d’oferir tot el parell disponible des de l’arrencada, de manera que l’acceleració de 0 a 50 km/h és fulgurant. És a partir d’aquesta velocitat quan el motor elèctric perd aquest avantatge de potència immediata i s’equipara amb un de combustió, aconseguint una acceleració total de 0 a 100 km/h en 9,9 segons.

I com en qualsevol vehicle elèctric, el seu motor està alimentat per una bateria, que en aquest cas és d’ions de liti amb 38,3 kWh de capacitat. Pot semblar poc perquè comparat amb alguns altres models elèctrics no és una xifra gaire elevada, però representa un increment de més de 10 kWh respecte el model anterior i li permet anunciar una autonomia segons el cicle WLTP de fins a 311 km.

L’operació de recàrrega de la bateria es pot realitzar en un carregador de tipus Wallbox de fins a 7,2 kW en aproximadament sis hores, mentre que si l’endollem a un endoll de càrrega ràpida de 50 kW passarem del 0 al 80% en 57 minuts, i en un de 100 kW aquest procés ens portarà 54 minuts. La diferència és molt petita, ja que el punt feble de l’Ioniq és que només pot arribar a carregar-se a una potència màxima de 40 kW.

De fet, durant la prova vam tenir l’ocasió de carregar el vehicle en una estació de càrrega ràpida de Circutor, i quan la bateria s’apropava al 80% la potència de càrrega s’havia reduït fins als 14 kW, tot i que el carregador era capaç d’oferir-ne una potència molt superior. Així, van ser necessaris uns 50 minuts per arribar al 100%. Dit d’una altra manera, per arribar del 0 al 80% necessitem prop d’una hora, i per arribar del 80 al 100% gairebé és necessari el mateix temps.

La bona notícia és que es tracta d’un dels vehicles elèctrics més eficients del mercat, que a més compleix amb el consum que promet. Homologa una despesa de 13,8 kWh/100 km segons el cicle WLTP, i si circulem majoritàriament amb el mode ECO activat i som curosos amb el pedal de l’accelerador podem arribar a baixar aquesta xifra fins als 11 o 12 kWh/100 km. Tot plegat no es dona gràcies a la seva eficiència urbana –la majoria d’elèctrics gasten poc a la ciutat- sinó gràcies a la seva enorme eficiència per autopista, en la qual difícilment superarem els 16 kWh/100 km de despesa. Així doncs, és fàcil poder realitzar els 311 km que homologa... i fins i tot superar-los si no circulem en excés per vies ràpides.

DINAMISME

El Hyundai Ioniq EV d’aquesta prova és un cotxe fonamentalment confortable i silenciós, amb el qual conduir és tot un plaer. Amb tot, el seu pes és de 1.602 kg (xifra prou bona per a un vehicle elèctric), de manera que es mostra àgil i reactiu, però en cap cas esportiu. Disposa dels modes de conducció Sport, Normal, Eco i Eco+, però és un cotxe que convida a circular sempre amb el mode Eco activat. La diferència respecte l’Eco+ és que aquest darrer limita la velocitat punta a 90 km/h, redueix l’acceleració i desactiva la climatització, però està pensat per arribar a un carregador quan gairebé no tenim autonomia.

Com en tots els vehicles elèctrics, les lleves situades darrere del volant ens permeten ajustar el nivell de frenada regenerativa que volem en tot moment, de manera que podrem practicar la conducció amb un pedal per ajudar a recarregar la bateria i no fer servir gairebé en cap cas el pedal de fre. En definitiva, amb aquest cotxe Hyundai ha demostrat ser una marca molt polivalent, capaç de fabricar un compacte esportiu que transmet moltes sensacions com és l’i30 N o un dels elèctrics més eficients del mercat, com és aquest Ioniq elèctric.