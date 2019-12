Ford Focus ST 2019: oda al dinamisme i la diversió

El món de l’automòbil viu una constant evolució, en la qual les modes, els gustos i les necessitats dels conductors van canviant. Hem viscut moments en què el dièsel era el protagonista, d’altres en què ho ha sigut la benzina... fins i tot pel que fa a carrosseries, ja que de l’èxit de les berlines o els monovolums hem passat a la febre dels SUV. Però hi ha un tipus de carrosseria que mai no ha deixat de tenir el seu públic, i malgrat representar un percentatge petit del total de les vendes, ha tingut sempre una gran acceptació. Estic parlant dels compactes esportius.

Moltes marques han volgut tenir el seu protagonisme en aquest segment tan especialitzat. Des dels fabricants generalistes fins als prèmium, costa fer memòria per enumerar tots els compactes esportius que existeixen o han existit. Per citar-ne tres o quatre models, podem parlar del Volkswagen Golf amb les seves versions GTI o R, del Seat León en versió Cupra, del Renault Mégane en versió RS... o del Ford Focus en les versions ST i RS. Com és evident, en aquesta prova ens ha tocat posar-nos al volant del Focus ST 2019, la versió esportiva de la quarta generació del compacte americà. Un cotxe que arriba amb una carta de presentació espectacular: motor EcoBoost de 280 CV, diferencial autoblocant, canvi manual de sis velocitats i un comportament molt esportiu. Tot plegat, amb un aspecte exterior força atractiu alhora que discret, malgrat el color de la unitat de proves digui el contrari.

Com he dit, el motor té 280 CV, la qual cosa el situa força per sota dels 300 CV habituals al segment i que s’han convertit en una mena de “xifra psicològica” que serveix com a referència. Però ja us ben asseguro que en aquest Ford Focus ST 2019 no es troba a faltar potència en cap moment, i que de fet amb 300 o 320 CV perdria bona part de la seva essència. Però abans de parlar de com va aquest cotxe, centrem-nos en descriure com és.

ESTÈTICA EXTERIOR

Ho reconec, el Focus ST 2019 és un cotxe que m’agrada molt. Trobo que Ford ha fet una feina extraordinària a l’hora de transmetre una gran esportivitat sense haver de recarregar el disseny ni recórrer a grans alerons, apèndixs aerodinàmics o línies de disseny massa agressives. Vist en el seu conjunt, aquesta versió no aparenta tenir moltes diferències amb un Focus normal en versió ST Line, però els principals canvis es troben en els detalls... i en el cridaner color taronja Foc, exclusiu per a la versió ST.

A la part davantera tot el protagonisme se l’emporta l’enorme graella frontal, que recorre el para-xocs horitzontalment i disposa de la inscripció ST a la seva part dreta. Com que gairebé ocupa tot l’espai disponible a la part central del para-xocs, la resta d’elements distintius es troben als laterals. D’una banda, les llums tenen tecnologia LED i una signatura lumínica dividida en dues parts, i d’altra els fars antiboira van integrats en unes entrades d’aire que estan pintades en un atractiu color antracita.

Si passem al seu lateral, veiem aquest mateix color a les precioses llandes d’aliatge de 19”, que a més deixen entreveure un equip de frens que disposa de pinces pintades en color vermell. La resta de la vista lateral gairebé no canvia respecte el Focus normal, però els faldons inferiors són específics i a la part posterior la forma de l’aleró li dona un toc esportiu molt atractiu.

De fet, acabem el repàs estètic en aquesta part del cotxe, la posterior. Aquí és on trobem més canvis respecte la resta de versions, ja que el citat aleró és notablement més gran -però sense arribar a ser excessiu- i la part inferior del para-xocs rep modificacions notables.

A més de tenir el mateix color antracita de la graella frontal o les llandes, també té un disseny que recorda al d’un difusor i disposa de dues sortides d’escapament als laterals, que com veurem més endavant emeten un so molt atractiu.

ESTÈTICA INTERIOR

L’interior del Ford Focus ST 2019 tampoc destaca especialment per la quantitat de canvis que rep. Però això no necessàriament ha de ser dolent, perquè en el model normal les qualitats estan ben treballades. En primer lloc, cal destacar un dels elements que, personalment, més m’agraden de les versions especials de Ford: el volant. La marca de l’oval fa els volants esportius més gruixuts que els dels models estàndard, i com que durant la conducció l’element que tindrem tota l’estona a les nostres mans és aquest, s’agraeix que el seu tacte sigui excel·lent.

D’altra banda, els elements específics més evidents són el pom del canvi de marxes –fabricat en alumini i cuir-, els pedals d’alumini, els llindars de les portes amb la inscripció “Ford Performance”, les motllures en imitació de fibra de carboni i els seients esportius Recaro de cuir i Alcantara, especialment bonics i que ofereixen un equilibri molt ben aconseguit entre comoditat i subjecció.

La resta de l’habitacle es manté sense canvis. Això vol dir que la instrumentació és semi-digital i la pantalla central de 8 polzades. Respecte aquest element, en aquesta versió té un menú específic desenvolupat per Ford Performance, però ofereix el mateix maneig intuïtiu de la resta de versions. Val a dir que personalment trobo que no s’adapta totalment a la resta del disseny del quadre de comandaments, però la seva posició elevada permet que la seva consulta sigui molt ràpida i no calgui desviar gaire la mirada de la carretera.

Un dels elements més interessants del Focus ST 2019 és que el sistema Head-Up Display és compatible amb les ulleres polaritzades, i que els comandaments del sistema multimèdia tenen un disseny minimalista amb pocs botons (res a veure amb els del Ford Mondeo Sportbreak que vam provar).

Si ens centrem en l’equipament d’aquesta versió ST, com és d’esperar ho porta pràcticament tot. El sistema multimèdia disposa de la tecnologia SYNC3 de la marca americana, i és compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. A més, disposa de la tecnologia FordPass Connect4, Wi-Fi i de sistema de càrrega de mòbils sense fils.

I pel que fa a l’espai disponible a les places posteriors, no es produeix cap canvi respecte la versió normal, que vam explicar acuradament a la prova del Ford Focus Titanium. És a dir, que dues persones viatjaran amb comoditat –especialment pel que fa a les dues places principals- però la plaça central no és tan còmoda i la caiguda del sostre limita l’espai disponible per al cap. Finalment, si fem una ullada al maleter... doncs ens trobem amb uns correctes 375 litres que, si bé resulten molt aprofitables, no representen la xifra més alta del segment.

MOTOR

Per molt estrany que pugui semblar, el Focus ST està disponible amb un motor dièsel de 2,0 litres que desenvolupa una potència de 190 CV i un parell de 400 Nm. No tinc cap mena de dubte que aquest motor oferirà una empenta notable i aconseguirà reduir els consums... però trobo que no és el motor que més s’adapta a aquest tipus de vehicle (i més en els temps que corren).

Per aquest motiu el propulsor que ens ocupa en aquesta prova del Ford Focus ST 2019 és un gasolina EcoBoost de 2,3 litres que desenvolupa una potència de 280 CV (30 més que la versió anterior) i un parell de 420 Nm. L’augment de potència respecte la generació precedent es deixa notar i força, ja que en aquest nou ST la sensació més habitual és la de tenir potència de sobres en tot moment. Si circulem amb la marxa adient per a cada situació de circulació és evident que podrem esprémer tot el potencial del propulsor, però el seu funcionament és tan elàstic que fins i tot amb una marxa més llarga del normal podrem obtenir unes xifres d’acceleració i recuperació realment bones.

I parlant de xifres d’acceleració, un parell de dades: el Focus ST 2019 és capaç de passar de 0 a 100 km/h en tan sols 5,9 segons -ajudat pel sistema electrònic d’arrencada o “launch control”- i la velocitat màxima és d’uns espectaculars 250 km/h.

Com es pot veure, la xifra d’acceleració és realment bona, ja que necessita menys de 6 segons per arribar als 100 km/h. Però com és possible obtenir aquesta dada tan bona, tenint en compte que el Focus ST és un vehicle de tracció davantera? Doncs en primer lloc gràcies als pneumàtics que disposa -uns Michelin Pilot Sport 4S- però especialment gràcies a la bona feina del diferencial autoblocant electrònic eLSD, que analitza contínuament el nivell d’adherència del tren davanter i és capaç d’enviar fins al 100% del parell a la roda que més tracció pugui oferir en cada moment.

Finalment pel que fa al motor, convé destacar un altre aspecte. No es tracta només de la potència que té –que és molta-, sinó de les sensacions que transmet. I en aquest sentit, els enginyers de Ford han fet una gran feina posant a punt el so que emet el propulsor EcoBoost, ja que mitjançant un sistema d’escapament ben posat a punt i amb dues grans sortides, el motor de quatre cilindres sembla més gran i potent del que és.

DINAMISME

Fins ara sabem que el Ford Focus ST d’aquesta prova és molt maco per fora, compleix amb nota al seu interior, està ben equipat i té un motor amb unes prestacions més que destacables. Però com es comporta? Aquesta qüestió és, sens dubte, la pregunta del milió quan parlem d’un vehicle d’aquest tipus.

Per respondre-la voldria destacar aquells apartats en els quals Ford ha destinat els majors esforços a l’hora de dissenyar el seu compacte esportiu. En primer lloc el Focus ST disposa d’un sistema de modes de conducció en els quals es poden escollir les opcions Normal, Sport –amb un botó al volant que permet accedir-hi de forma directa- i Track, aquest últim indicat només per al seu ús en circuit. Gràcies a aquesta possibilitat, l’ST pot passar de ser un compacte dòcil amb un comportament molt similar al d’un Focus normal a ser un vehicle esportiu amb tots els ets i uts.

Aquesta característica em porta al segon aspecte destacable, la suspensió. Ford ha instal·lat un sistema d’amortiment variable continu (anomenat CCD) que monitoritza cada dos mil·lisegons la suspensió, el xassís, la direcció i els frens, per ajustar la seva resposta i adaptar-se a la nostra conducció. A més, segons el mode de conducció seleccionat el sistema varia la duresa de la suspensió, de manera que es mostra com un cotxe dur però que en mode normal no arriba a ser incòmode.

En tercer lloc, parlem dels frens i la direcció. Ford ha volgut equipar un sistema de frenada molt efectiu, de manera que els discos davanters són de 330 mm. En línies generals es mostren més que suficients per a una conducció esportiva, però faltaria per veure si en una jornada intensa al circuit serien capaços de resistir sense fatigar-se. D’altra banda, la direcció del Focus ST és una autèntica delícia, especialment per dos motius: en primer lloc, perquè es mostra molt directa i força comunicativa, una característica que cada cop costa més de trobar. I en segon lloc, perquè cal girar molt poc el volant per entrar als revolts, de forma que facilita practicar una conducció esportiva gairebé “sense voler”.

I per últim, entre els aspectes que Ford ha treballat especialment en aquest Focus ST 2019 es troba el canvi de marxes. La caixa de la nostra versió era manual de sis velocitats, i encara que també està disponible una automàtica de set relacions, considero que la de la nostra unitat de proves és la més recomanable. El tacte de la palanca és magnífic, els recorreguts són molt curts i esportius, i a més el vehicle pot realitzar automàticament el famós “punta-tacó”, que ens permet circular ràpid i amb una sensació de confiança molt elevada. Vaja, que ens fa creure que som millors conductors (o pilots) del que realment som.

I ara arribem a l’apartat més important de tots. No, no és el consum -tot i que podria ser-ho, ja que homologa 8,2 litres i les xifres reals estan properes als nou-, sinó la diversió. Aquest tipus de vehicles estan concebuts per a transmetre un elevat nivell de sensacions, alhora que es mostren com a vehicles pràctics per al dia a dia.

Així doncs, és recomanable el Ford Focus ST en aquest sentit? La resposta no pot ser més afirmativa. Engegar el motor, escoltar el so de l’escapament i sentir els 280 CV empenyent amb molta contundència és tota una experiència sensorial. I si tot plegat ho sumem a una connexió amb la carretera molt ben treballada gràcies a la posada a punt del xassís, la direcció, la suspensió i la caixa de canvis, la diversió està més que assegurada.