Toyota Supra: un autèntic samurai de 340 CV i 50.000 euros

Després de mil i una filtracions de fotos, imatges i xifres, Toyota ha presentat oficialment el nou Supra al Saló de Detroit, la primera gran exposició automobilística de l’any. El nou Supra és el resultat de la col·laboració entre Toyota i BMW, que han compartit esforços per desenvolupar una plataforma nova d’un esportiu de motor longitudinal i tracció posterior que comparteixen el flamant Supra i el BMW Z4.

De fet, el Supra utilitza un motor gasolina de sis cilindres en línia (o 6L, si ho preferiu) desenvolupat per BMW i que ofereix 340 CV de potència gestionat per una caixa de canvis automàtica de vuit relacions signada pels especialistes alemanys ZF.

Tota aquesta potència li serveix al Supra per accelerar de 0 a 100 en 4,3 segons, i totes les unitats incorporen de sèrie un diferencial autoblocador que actua sobre les rodes posteriors i una posada a punt específica testada al vell traçat de Nürburgring i que inclou un repartiment de pes pràcticament perfecte (50:50), llantes de 19 polzades, sistema de frenada signat per Brembo i una arquitectura de les suspensions pensades per extreure el màxim rendiment dinàmic del nou esportiu japonès.

El Supra és un esportiu desenvolupat amb BMW: uneix les millors tradicions europees i asiàtiques a l'hora de fabricar cotxes esportius passionals

El Supra té dos modes de conducció, anomenats ‘Normal’ i ‘Sport’, que modifiquen la gestió de l’electrònica, l’entrega de potència i la gestió de la caixa de canvis, i fins i tot un mode ‘track’ que es pot activar amb el mode esportiu seleccionat que limita les ajudes electròniques a la conducció i permet alliberar el costat més salvatge del Supra.

Pel que fa a l’estètica, el Supra es mostra tan radicalment esportiu com els seguidors esperaven, però el fet d’haver estat filtrat en diverses ocasions li resta un punt de frescor i sorpresa. Potser la part que crida més l'atenció del cotxe és la zona posterior i el tall cupè del maleter i dels grups òptics posteriors, que emfatitzen el caràcter asiàtic i radical del vehicle.

L’altre punt fort del Supra és l'equipament tecnològic, que inclou una gran pantalla tàctil de 8,8 polzades, un sistema ‘head-up display’, càmera posterior, ajudes a la direcció, climatitzador bizona, seients de tall esportiu de cuir i Alcàntara amb calefacció i ajustaments elèctrics, avisador de canvi de carril i angle mort, sensor d’aparcament o servei de trucada d’emergència, entre altres coses.

Si bé Toyota no ho ha confirmat oficialment, el preu del nou Supra superarà els 50.000 euros al nostre mercat, i els primers 90 clients que reservin el seu Supra rebran una edició limitada exclusiva anomenada Supra A90 Edition, que inclourà de sèrie tots els extres disponibles, llantes de color negre, tapisseria interior de color vermell i la carrosseria pintada de color gris ‘Storm’.