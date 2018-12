Aquest és el nou Toyota Supra (tot i que no l’hauries d’estar veient)

És un dels cotxes més esperats dels darrers anys. I és que pocs cotxes han generat tanta expectació com el retorn del mític Supra, l’esportiu japonès de tracció posterior que Toyota va fabricar entre els anys 1978 i 2002.

El nou Toyota Supra, del qual s’han filtrat les primeres fotos oficials, ha estat desenvolupat i posat a punt pel gran enginyer japonès Tetsuya Tada, pare del GT86 -i el seu bessó Subaru BRZ- i comparteix plataforma amb el BMW Z4. D’entrada sembla que els 4’5 metres de llarg, 2 d’ample i tan sols 1’2 d’alt prometen emocions fortes i diversió al volant del nou esportiu del país del sol naixent.

El Supra es presentarà oficialment a Detroit el 14 de gener vinent, i utilitza un motor gasolina de sis cilindres en línia i tres litres de cubicatge d’origen BMW associat a una caixa de canvis ZF de vuit relacions. Tot i que el bloc motor és totalment alemany el departament de competició de Toyota, anomenat Gazoo Racing, assegura haver modificat alguns detalls del propulsor per fer-lo més contundent, tal com mostra el primer vídeo oficial publicat per Toyota: