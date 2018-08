Aquest és el Z4, el nou esportiu descapotable de BMW

Feia molts anys que BMW no disposava de cap esportiu biplaça descapotable (o ‘roadster’, en anglès) al seu catàleg. El nou Z4, desenvolupat pels bavaresos de bracet amb Toyota –el nou Toyota Supra i el Z4 compartiran plataforma i elements mecànics–, ja és una realitat, i el resultat és tan espectacular com tothom esperava.

El disseny del nou Z4 respon a un plantejament convencional, amb un centre de gravetat realment baix, una carrosseria molt ampla i una posició de conducció que vol situar el conductor al centre de tot el que passa al seu voltant. A més, el nou Z4 estrena un nou color anomenat 'frozen orange' i unes exclusives llandes de 19 polzades amb un disseny de doble llamp.

La versió presentada correspon al model Z4 M40i, amb un motor gasolina longitudinal de sis cilindres en línia que ofereix 340 CV de potència gestionats per un canvi automàtic de vuit relacions que envia la potència a l’eix posterior. Aquesta potència permet que el Z4 M40i acceleri de 0 a 100 en només 4,6 segons.

Un diferencial electrònic desenvolupat per BMW Motorsport s’encarrega de no posar en risc l’estabilitat ni la tracció del cotxe, repartint el parell entre les rodes posteriors amb seguretat, però sense voler arribar a ser intrusiu.

El plaer de conduir

I és que el nou Z4, com la resta de ‘roadsters’, és qualsevol cosa menys un cotxe pràctic. Es tracta d’un model esportiu amb una capota tèxtil de color antracita que es pot retirar en pocs segons, fins i tot amb el cotxe en moviment a baixa velocitat.

Els instruments de l’interior i el seu disseny estan orientats a proporcionar el màxim plaer de conducció, i aquesta primera edició, anomenada First Edition, inclou de sèrie detalls i equipament com un equip de so signat per Harman Kardon, un sistema ‘head-up display’, llums led Matrix adaptatius, entapissats de cuir negre i seients amb regulació electrònica, entre d'altres.

Encara caldrà esperar fins a la primavera del 2019 per poder veure arribar els primers Z4 als concessionaris del nostre país, a un preu que encara s'ha de determinar. També cal saber quines variants mecàniques (dièsel, gasolina i híbrides endollables) completaran l’oferta del nou ‘roadster’ bavarès.