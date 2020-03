Dacia Spring, l’elèctric ‘low cost’ amb 200 quilòmetres d’autonomia

Ja fa temps que Dacia domina el canal de compra de cotxes nous a particulars a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol. El Duster i el Sandero són cotxes econòmics (o com a mínim no tan cars com els de la resta) i serveixen per anar d’un punt a un altre sense grans complicacions. Un èxit comercial que fa bo el lema bo, bonic i barat i que Dacia vol repetir amb el seu primer totalment elèctric.

La filial romanesa de Renault hauria d’haver presentat a Ginebra el nou Dacia Spring, el seu SUV elèctric basat en la plataforma i mecànica del Renault K-ZE (a la venda a la Xina) i que permet oferir un cotxe elèctric amb quatre places reals i una mida molt compacta (poc més de tres metres i mig de llarg, cosa que el fa molt útil per aparcar i moure’s per la ciutat) amb una autonomia real d’uns 200 quilòmetres.

El Renault K-ZE original que es ven a la Xina té un motor elèctric de 45 CV de potència i una plataforma de tracció davantera, i al mercat asiàtic ha tingut una bona acollida comercial, sobretot emprat com a cotxe compartit o car sharing. El Renault City K-ZE es fabrica a la Xina gràcies a una aliança entre Renault i el fabricant local Dongfeng Motor Company mitjançant una joint venture anomenada e-GT New Energy i participada pels dos fabricants.

Una aposta segura

Un totcamí elèctric amb un disseny modern i funcional, amb un preu final que oscil·larà entre els 10.000 i els 11.000 euros és una aposta segura, sobretot en un mercat com l’europeu. El nou Spring estarà, doncs, un esglaó per sota del Seat Mii elèctric o l’Skoda Citigo eIV, però també situat per sota del Renault Twingo Z.E., que oferirà un producte més elaborat que no pas el totcamí romanès.

El Dacia Spring és un producte ideal per als compradors urbans europeus que necessitin un segon cotxe elèctric per moure’s per la ciutat o que senzillament no vulguin o no puguin gastar-se massa diners en un cotxe nou en un període d’incertesa com aquest i que vulguin encertar-la de ple comprant un cotxe de zero emissions.

De fet és possible que Dacia Spring es converteixi en un dels cotxes elèctrics de més presència als carrers de les nostres capitals, ja que el seu preu trencador i el fet de disposar d’una xarxa de tallers i concessionaris ben implementada al país com la de Renault-Dacia permetrà que aquest cotxe es converteixi en una de les novetats més esperades del 2021, any en què el model de producció definitiu del Dacia Spring arribarà al nostre mercat.