Skoda Citigo iV, la solució bohèmia per a la mobilitat urbana

El Citigo iV és el primer cotxe totalment elèctric de la història de Skoda, i pren el nou cognom iV que identifica els models electrificats de la marca txeca. Aquest nou cotxe urbà, de només 3,6 metres de llarg, arriba als 80 CV de potència i té una autonomia de 266 quilòmetres gràcies a les seves bateries de 36,8 kWh.

Amb aquesta potència i autonomia, el petit urbà txec accelera de 0 a 100 en 12,5 segons i arriba a una velocitat punta de 130 km/h, i les versions més equipades, anomenades Ambition, disposaran d’un punt de càrrega ràpida CCS que permetrà carregar el 80% de la bateria en només una hora. En un punt de càrrega domèstic de 2,3 kW, en canvi, el nou Citigo iV trigarà gairebé 13 hores a carregar-se del tot.

El fet de prescindir de motors de combustió permet que el Citigo iV pugui oferir una bona habitabilitat interior per a quatre ocupants i un maleter de 250 l de capacitat. Estèticament, el Citigo iV destaca per les seves llandes de 14 polzades, fars led, nous paraxocs i un equipament de sèrie que inclou climatitzador, un port USB per carregar i connectar el nostre 'smartphone' i una ràdio Swing II, per exemple.

El nou Citigo iV, que es fabricarà a la planta de Skoda a Bratislava (Eslovàquia), tindrà un preu base d’uns 17.000 euros, tot i que moltes de les unitats fabricades es destinaran a plataformes i empreses de cotxe compartit.