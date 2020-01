Renault Twingo Z.E., ofensiva elèctrica

Tot i que Renault ja disposa d’un cotxe urbà totalment elèctric com el Zoe, la marca francesa ha confirmat avui la versió totalment elèctrica del Twingo, anomenat Twingo Z.E. (pels mots francesos zéro emissions). Val a dir que el Twingo és un cotxe més petit que el Zoe, ja que se situen en segments diferents, i això podria fer que el Twingo fos encara més barat que el seu germà de gamma.

El Twingo Z.E. arribarà al mercat aquest 2020, en un moment clau per a la marca francesa i el sector dels cotxes elèctrics. De fet, aquesta versió elèctrica és la carta guanyadora de Renault per rellançar el Twingo, un model que no acaba de consolidar-se en el segment, i s’avança així a la versió elèctrica del Fiat 500, el seu gran rival en el mercat.

El nou Twingo Z.E. és un cotxe relativament senzill de fabricar per a Renault, ja que aprofita la tecnologia desenvolupada per a l'Smart Forfour EQ, el seu germà bessó que ja vam poder provar i que a partir d’aquest any només es podrà comprar en versió totalment elèctrica.

El flamant Twingo Z.E. utilitzarà el motor elèctric que ja utilitza l’alemany, un petit propulsor de 81 CV i 160 Nm de parell situat a la part posterior del cotxe i que envia la seva potència a l’eix posterior. Amb tot, encara caldrà veure si el Twingo Z.E. utilitza la mateixa bateria de 17,6 que ja fa servir l’Smart, i que té una autonomia força limitada, ja que només homologa uns 155 quilòmetres d’autonomia, que en condicions de circulació reals queden limitats a poc més de 100 quilòmetres.

Aquesta autonomia tan ajustada situaria al francès molt per darrere dels Seat Mii Electric, Skoda Citigo e iV i Volkswagen e-up!, els grans dominadors del segment elèctric i urbà ara mateix, amb autonomies reals que superen els 250 quilòmetres. Això ens convida a pensar que finalment el Twingo Z.E. utilitzarà unes bateries més grosses i adequades a les exigències dels clients europeus.