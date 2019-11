Mii Electric: qui ha dit que els cotxes elèctrics són cars?

A aquestes altures, qui més qui menys ja té clar que els cotxes elèctrics són el futur de la mobilitat urbana. Precisament en aquest segment –que presumiblement no pararà de créixer els pròxims anys– Seat hi té un diamant en brut: el Mii Electric, el primer cotxe totalment elèctric de Seat, que té un preu inferior als 20.000 euros i que destaca per la seva polivalència i practicitat.

El Mii Electric té un motor elèctric de 61 kW de potència, l’equivalent a uns 82 CV convencionals, amb un parell màxim de 210 Nm. Aquesta potència permet al Mii Electric accelerar de 0 a 100 en 12 segons i assolir una punta de velocitat de 130 km/h. Tot i que sembli una potència moderada, el sistema d'entrega de potència fa que el Mii Electric acceleri de 0 a 50 en poc més de tres segons, una xifra respectable fins i tot per a cotxes de tall esportiu.

Més enllà de la seva potència, el Mii Electric té unes bateries de 36,8 kWh de capacitat que li permeten arribar a una autonomia de 265 quilòmetres i un sistema de càrrega ràpida que pot alimentar el 80% de la seva capacitat en només mitja hora en un punt de càrrega ràpida.

Estèticament el Mii Electric és gairebé igual que el model de combustió, i només alguns detalls de color blau a la carrosseria i les llandes específiques de 14 polzades denoten la seva naturalesa elèctrica. El fet de prescindir de motors de combustió permet que aquest petit cotxe urbà elèctric pugui oferir una bona habitabilitat interior per a quatre ocupants i un maleter de 250 litres de capacitat.

El seu preu de venda final serà d’uns 19.000 euros, cosa que el converteix en un dels cotxes elèctrics més assequibles del mercat. Tot i el seu preu relativament baix, el Mii Electric s’orientarà al sector del cotxe compartit o car sharing en entorns bàsicament urbans.

Ara bé, tot i ser un dels puntals de Seat de cara al 2020, el Mii Electric es fabrica a les instal·lacions del grup Volkswagen a Bratislava (Eslovàquia), on es produïa fins ara el model amb motor de combustió i que també fabrica les versions elèctriques dels Skoda Citigo i Volkwagen Up!, que completen el trident d’alternatives del grup orientades a la mobilitat urbana, elèctrica i compartida.