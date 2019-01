Dacia Sandero, el cotxe més venut a Catalunya el 2018

El Dacia Sandero és un cotxe racional, econòmic i polivalent, unes qualitats que li han servit per guanyar-se molts catalans que han canviat de cotxe el 2018 i per consolidar-se com el vehicle més venut de l’any al Principat. Al llarg del 2018 Dacia ha matriculat 5.246 unitats del Sandero a Catalunya, la immensa majoria de les quals venudes directament a particulars i amb el motor de gasolina atmosfèric de 90 CV i canvi manual.

El preu de compra del Sandero (la unitat bàsica costa 7.500 euros i una de prou ben equipada es troba per poc més de 10.000 euros) així com el seu manteniment i costos associats (es pot assegurar a tot risc per uns 350 euros) han fet que el cotxe romanès hagi sigut el líder destacat a les quatre demarcacions.

El preu de compra, el cost de manteniment i la practicitat del Sandero l'han convertit en el cotxe més venut a Catalunya el 2018

El segon cotxe més venut a Catalunya el 2018 ha sigut el Seat León, que feia uns quants anys que era líder de vendes al mercat català. Al llarg del 2018 se n’han matriculat 4.720 unitats, i la majoria utilitzaven el motor gasolina amb una potència de 150 CV, cosa que el diferencia del comprador tipus del Sandero. Amb tot, el León ha sigut fort a l'àrea de Barcelona, però queda fora del podi a la resta de províncies.

El podi de cotxes més venuts a Catalunya durant el 2018 per primer cop el tanca un totcamí, el Nissan Qashqai, amb 4.695 noves matriculacions. Les matriculacions de motors dièsel gairebé arriben a la meitat del total, en contrast amb les matriculacions irrisòries d’aquestes motoritzacions en el cas del Sandero i el León.

Seat manté el lideratge a Catalunya

Pel que fa a marques, Seat encara es manté com la marca preferida dels catalans, amb un total de 17.335 noves matriculacions al llarg del 2018. El ja esmentat León, l’Ibiza, l’Ateca i un sorprenent Arona (que supera en vendes el seu germà Ateca i gairebé ha igualat les xifres de l’Ibiza) han consolidat el lideratge de l'automobilística del Baix Llobregat, que amb tot ha perdut vendes respecte als resultats dels anys anteriors.

Peugeot es consolida en segona posició, amb 15.164 cotxes matriculats durant el 2018. En el cas de la marca francesa les vendes han sigut molt repartides entre els seus tres SUV (2008, 3008 i 5008) i els turismes convencionals 208 i 508, amb una menció especial a la furgoneta Partner, líder destacada del segment a Catalunya. Peugeot és una de les poques marques que millora els registres de vendes aquest 2018, a diferència de la majoria de fabricants, que perden força terreny.

El podi de fabricants el tanca Volkswagen amb 13.005 vehicles matriculats a Catalunya durant tot l’any passat, gràcies al ritme dels eterns Golf i Polo i el bon funcionament comercial del Tiguan i el nou T-Roc. Ara bé, a diferència de Seat i Peugeot, el fabricant de la Baixa Saxònia acusa una forta caiguda de vendes a Catalunya, de gairebé el 35% els últims dos anys, que es podria explicar –en part– per la davallada dels dièsel, que ja només suposen un terç de les vendes de la marca alemanya a Catalunya.