Alfa Romeo té un problema

Alfa Romeo només ha venut 29.059 cotxes a Europa durant els primers sis mesos del 2019 tot i que té cinc bons vehicles posicionats al mercat com són els Stelvio, Giulia, Giulietta, MiTo i l’esportiu 4C, als quals en un futur s’hi sumarà el Tonale, el primer cotxe electrificat de la marca. De fet, Lancia, que només ven cotxes a Itàlia amb un sol model, l’Ypsilon, ha venut més cotxes (34.693 unitats) que Alfa Romeo, cosa que posa en entredit la decisió del ja desaparegut Sergio Marchionne de deixar morir Lancia per centrar els recursos econòmics amb la marca del ‘biscione’.

A tall d’exemple, dues marques centrades en el segment esportiu ‘premium’ com Porsche o Jaguar superen de llarg les vendes d’Alfa Romeo durant els primers sis mesos de l’any, amb unes 40.000 unitats venudes cadascuna. I fins i tot un sol cotxe elèctric com el Tesla Model 3, amb un preu base superior als 40.000 euros i la xarxa de recàrrega encara no del tot implementada a Europa, ha venut molts més cotxes –37.476– que tot Alfa Romeo.

Les vendes d’Alfa Romeo s’han enfonsat especialment als feus tradicionals de la marca, ja que durant els primers sis mesos de l’any les vendes de la marca llombarda han caigut un 70% al mercat espanyol, un 66% a França i un 56% al mercat italià, tradicional bastió d’Alfa Romeo.

Amb tot, la crisi de vendes a Alfa Romeo és global, ja que les vendes al mercat xinès i nord-americà també han caigut un 26%. Això allunya els italians de l’objectiu de superar les 120.000 unitats venudes a tot el món el 2018 i enterra definitivament els plans de la marca anunciats el 2014, quan Marchionne va anunciar una inversió de més de 5.000 milions d’euros per llençar els nous Giulia i Stelvio, que creien que els farien superar les 400.000 unitats venudes anuals en cinc anys.

El pes de la llegenda negra

Què passa amb Alfa Romeo? Els seus cotxes són bonics i els que els hem pogut provar podem afirmar que funcionen realment bé: de fet, fins i tot diversos experts provadors afirmen que el Giulia és la millor berlina de tall esportiu dels últims deu o quinze anys i que l’Stelvio és un producte deliciós.

El problema no és tant l’enfocament comercial de la marca, orientada a un públic més selecte i ‘premium’, amb preus més alts i més marge comercial (com demostren les vendes de Jaguar o Porsche, que han sabut trobar el seu espai en el mercat), sinó un assumpte molt més escabrós, com és la llegenda negra que arrossega la marca des dels anys 80 del segle passat.

Alfa Romeo no fa cap contribució al nostre pla de negoci Mike Manley - CEO de FCA

I és que a l’hora de la veritat, són pocs els europeus que decideixen invertir una xifra important de diners en l’adquisició d’un Alfa Romeo, ja que l’eterna llegenda negra que afecta els cotxes de la marca llombarda pesa molt en el subconscient dels compradors. No serveix de res que la marca asseguri que els temps dels problemes amb els carburadors dels Alfa Romeo 33 i 75 o les carrosseries rovellades dels anys 70 i 80 són part d’un passat que no tornarà, ja que el gran públic finalment acaba optant per la compra d’un Audi, un Mercedes-Benz o un BMW equivalent al model que hagin mirat tot i que el preu dels ‘premium’ alemanys sigui una mica més elevat i les seves prestacions siguin inferiors.

L’altra causa del descens de vendes d’Alfa Romeo cal buscar-la en les empreses, que no aposten pels models italians per assortir les seves flotes d’empresa per als seus treballadors. Qüestió d’imatge (massa esportiva i poc seriosa, apunten algunes empreses) i de marges operatius, terreny on el grup Volkswagen i els Skoda Superb, Volkswagen Passat i Audi A4 tenen pocs rivals al Vell Continent.

Aquesta realitat posa en risc la viabilitat de la marca de Milà. El grup FCA –dirigit ara pel britànic Mike Manley, menys romàntic amb la història i el llegat de la marca– ja ha anunciat que no invertirà més diners en la marca (la seva entrada a la Fórmula 1 va ser una oportunitat de mercat per a Ferrari, ansiosa de tenir un equip satèl·lit o filial). Si no prospera una fusió amb Renault o un altre gran fabricant d’automòbils, el futur d’Alfa Romeo té més ombres que no pas llums. Com va dir el mateix Manley a la web especialitzada Automotive News Europe, “Alfa Romeo no respon ni fa cap contribució al nostre pla de negoci, com a mínim aquest any”.