Els 5 millors cotxes catalans de la història

Catalunya sempre ha estat terra de motor. Un país petit que fa olor de benzina, amb grans campions en totes les disciplines, però que també ha sabut crear alguns dels millors cotxes de la història en les diverses marques que han agafat el relleu de la indústria automobilística. En destaquem cinc -podrien ser més- per la seva importància i els seus èxits esportius i industrials.

Elizalde Tipo 5181 Carrera

Elizalde va fabricar el primer esportiu d’èxit català. L’empresa, fundada al 1914, va ser pionera en equipar els seus models amb frens a les quatre rodes i en fabricar models amb vocació esportiva i de campionat, més enfocats a un ús esportiu que no pas la seva contemporània Hispano-Suiza.

L’Elizalde Tipo 5181 va ser un model creat expressament per competir en algunes de les curses més importants del seu temps, com ara la Pujada a la Rabassada de 1922, que va guanyar amb autoritat. Aquell model, que va repetir victòries als anys 1923 i 1924, utilitzava un potent motor de 8 cilindres en línia i 3’2 litres de cilindrada.

Hispano-Suiza T49

El T49 va ser un model de la Hispano-Suiza fabricat a Barcelona al 1924 que agafava com a referent el gloriós H6C, un cotxe capaç de batre fins 8 rècords mundials de velocitat i resistència a l’autòdrom britànic de Brooklands i al circuit d’Indianapolis.

La variant catalana incorporava, a més de mateix motor de 6 cilindres en línia, un nou i innovador esquema d’encesa de dues vàlvules per cilindre, que optimitzava el rendiment del motor. El T49, que es va fabricar fins al 1930, va convertir-se aviat en un cotxe de luxe només a l’abast de les butxaques més afortunades, que a més, podien encarregar la carrosseria al seu gust.

Pegaso Z-102

Fabricat a Barcelona entre els anys 1951 i 1958, el Pegaso Z-102 va ser el millor esportiu del seu temps. Creat sota la direcció de Wilfred Ricart, el Z-102 utilitzava un motor V8 amb dos arbres de lleves i dues vàlvules per cilindre, que va augmentar la seva cilindrada durant els anys que es va fabricar.

Una de les 84 unitats que es van fabricar va utilitzar-se per batre el rècord de velocitat al mes de setembre de 1953, amb una punta de 243 km/h en la prova d’una milla, derrotant el seu gran rival, el Jaguar XK 120. Ara bé, és gairebé impossible trobar dues unitats indèntiques del Z-102, ja que Pegaso comercialitzava el xassís del cotxe i els propietaris el podien maridar amb la carrosseria que desitgessin.

Seat 1430

El “catorze trenta” va ser la primera berlina amb aspiracions esportives fabricada mai pels de Martorell. Basat en el 124, aquest model va escriure les primeres pàgines d’or de la marca catalana gràcies a les gestes d’Antonio Zanini i Salvador Cañellas al volant del 1430/1800 als diversos Campionats d’Espanya de ral·lis dels anys 70, amb moltes victòries del jove departament de competició de Seat.

Menció a banda mereix el sorprenent podi d’Antonio Zanini al ral·li de Montecarlo de 1977 i la quarta posició de Cañellas en aquell mític ral·li, en una edició especialment dura per les condicions de neu tot superant cotxes mítics com diversos Porsche 911, alguns Lancia Stratos HF o Alpine A110. En aquella mítica cursa Seat va guanyar la copa de marques per davant de Porsche, Renault-Alpine o Lancia.

Seat Ibiza Kit-Car

El primer títol del món d’un cotxe català a un mundial va arribar a finals del segle XX de la mà de Seat. El Seat Ibiza va debutar al mundial de ral·lis a la categoria de vehicles de dos litres de cilindrada i un sol tren motriu amb el l’Ibiza Kit-Car l’any 1996, obtenint el títol de campió en la temporada del seu debut.

El Seat Ibiza Kit-Car va regnar amb mà de ferro i també va guanyar les edicions de 1997 i 1998, amb pilots com els finlandesos Harri Rovanperä i Toni Gardsmeister o el català Oriol López.