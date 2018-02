‘Reloaded by Creators’: els millors cotxes clàssics italians, com sortits de fàbrica

El grup Fiat Chrysler (FCA), que inclou marques mítiques com Lancia, Abarth, Autobianchi, Alfa Romeo, Dodge o Jeep, ha engegat el se propi programa de restauració i manteniment de cotxes clàssics, al que ha anomenat ‘Reloaded by Creators’.

Aquest programa, promogut pel CEO Sergio Marchionne, vol repescar alguns dels models més interessants i importants fabricats per les marques italianes del grup, restaurar-los i revendre’ls per un import superior. El benefici operacional es dedicarà íntegrament a comprar nous models clàssics del grup a restaurar. Dit d’una altra manera, FCA no busca una font d’ingressos extraordinària, si no posar en valor el seu patrimoni automobilístic (a Itàlia, a diferència de Catalunya, el govern incentiva i premia el patrimoni cultural i industrial del país).

D’entrada ‘Reloaded by Creators’ ha presentat els seus cinc primers models restaurats, i la veritat és que el resultat ha estat espectacular. A continuació us deixem amb els models restaurats:

Alfa Romeo Spider

Aquesta unitat, fabricada l’any 1991, sempre ha estat propietat de Fiat. De fet la feien servir com unitat de prova per experimentar la gamma cromàtica de la marca.

Aquest descapotable, d’un color verd preciós, és una de les joies de la colecció, i el seu estat mecànic està més que garantit al haver estat sempre al Centre Tècnic de la marca.

Alfa Romeo SZ

Un dia parlarem amb molta més profunditat de l’únic i apassionant Alfa Romeo SZ, un esportiu signat artesanalment per Zagato, i del que hi ha menys de 1.000 unitats a tot el món.

Aquesta unitat en concret, fabricada l’any 1989, utilitza un motor Busso V6 i ha estat una unitat de prova de la marca al seu circuit privat de Balocco durant els darrers 29 anys i té poc més de 10.000 quilòmetres.

Fiat Spidereuropa

Els Spidereuropa van ser els darrers Fiat 124 Spider mai fabricats. La unitat de Fiat, fabricada l’any 1981, també té uns 10.000 quilòmetres i manté el motor original de 105 CV de potència.

Lancia Appia Cupè

Probablement aquest Lancia Appia Cupè sigui la joia de la corona de la col·lecció ‘Reloaded by Creators’. Aquest Lancia de 1959 era un símbol dels anys 50 i 60 a Itàlia, i la seva carrosseria va ser fabricada a mà per Pininfarina, per crear un dels cotxes més bonics mai vistos al país transalpí –i això és dir molt-.

Lancia Fulvia Montecarlo

El Fulvia no podia faltar en aquesta col·lecció original. Aquesta unitat en concret, fabricada al 1973, era una unitat commemorativa limitada per celebrar la victòria del pilot de Lancia Sandro Munari al ral·li de Monte-Carlo al volant d’un Fulvia.

Aquesta unitat sempre ha estat propietat de la mateixa persona, a Nàpols, i utilitza un motor 1.3 amb carburador que entrega 90 CV de potència.