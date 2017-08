Trànsit instal·larà 13 nous radars de tram

És ben sabut que els radars de tram són els radars més efectius per tal de controlar la velocitat dels vehicles, doncs tenen un funcionament senzill però eficaç: llegeixen la matrícula d’un vehicle en passar per un tram inicial i mitjançant el temps que tarden en arribar a un punt final, determinen quina ha sigut la nostra velocitat. Així no només es redueix pràcticament a zero el marge d’error, sinó que es poden controlar els vehicles durant molta més distància que no pas la que controla un radar fixe.

La pròpia directora del Servei Català de Trànsit ha reconegut en una entrevista a TV3 l’èxit d’aquests radars –que han reduït fins a un 70% el nombre d’accidents amb víctimes mortals en aquests trams- i per això ha anunciat que es passarà dels actuals 19 radars de tram fins a un total de 32, sent el de la C-16 el primer en instal·lar-se després de l’estiu i afegint-se progressivament la resta fins a finals d’any.

La pròpia directora de l’SCT ha anunciat que estan estudiant la incorporació de nous radars de tram més endavant i ha anticipat que tant Mossos d’Esquadra com policies locals efectuaran un control preventiu de velocitat a tota Catalunya dels dies 21 al 27 d’agost.