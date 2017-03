Els cotxes més robats a l'estat espanyol durant l'any 2016

Segons un estudi elaborat per l'empresa de seguretat Techco Security el SEAT Ibiza va ser el cotxe més robat d'Espanya amb un 39% dels furts. El segueixen, a molta distància, el Volkswagen Golf i el Ford Fiesta, amb un 13% del total en cada cas.

Les claus que expliquen les xifres de l'Ibiza són la facilitat de col·locar els cotxes robats al mercat -als països de l'est i del Magreb, però també dins les fronteres de l'estat espanyol- i la relativa senzillesa per superar els seus sistemes antirobatori i de seguretat.

En molts casos els lladres d'aquest tipus de cotxes volen desmuntar el cotxe a peces per facilitar la seva venda al mercat de segona mà i extreure un rendiment econòmic que difícilment podrien rentabilitar en cas de vendre el cotxe sencer amb el número de bastidor.

L'empresa de seguretat ha alertat també que el 90% dels robatoris de vehicles a l'estat espanyol s'han dut a terme amb el cotxe aturat i sense ningú a bord, tant a pàrquings privats com al carrer, però que una part significativa dels robatoris, corresponent al 3% del total, es va fer mitjançant l'ús de la força (especialment en models de gamma alta com el Porsche Cayenne o l'Audi Q7). El 7% restant dels robatoris va tenir lloc a benzineres o estacions de servei.

Lladres tecnològicament avançats

Ben enrere queda la imatge de lladres que esbotzen les portes dels cotxes i hi practiquen un pont per engegar els motors. Actualment els lladres controlen a distància els propietaris dels vehicles equipats amb un escàner de radiofreqüència per clonar el senyal de la clau original quan el propietari activa el sistema de tancament centralitzat. Un cop dins el vehicle, els lladres connecten un ordinador a l’entrada OBD (centraleta de diagnosi) per hackejar la centraleta i engegar el cotxe.