Les 10 poblacions de Catalunya on es roben més cotxes

Un informe de l’entitat UCEAC (Unió Catalana d’Entitats Asseguradores) explica a quines àrees de Catalunya es produeixen major número de robatoris o intents de robatoris de vehicles amb xifres absolutes de l’any 2015.

Abans de tot convé assenyalar que Catalunya no és el territori més perillós de l’estat ni on més furts o intents de furt es produeixen, ja que acumula el 13’7% del total de l’estat, situant-se en tercera posició a certa distància de Madrid i Andalusia, que acumulen un 28’3% i un 22’4% respectivament.

Però és que la possibilitat de patir un robatori a Catalunya és inferior a la mitjana espanyola, ja que si calculem el número de furts amb el total del parc mòbil Catalunya es posiciona en cinquè lloc, molt per sota de Ceuta i Melilla (indrets més perillosos de l’estat) i de Madrid i d’Andalusia.

Robatoris a Catalunya

La província que acumula més furts o intents de furts de tota Catalunya és Barcelona -que també és la més poblada-, i de fet tan sols l’àrea metropolitana de la capital acumula el 47’6% dels robatoris o intents de furts de turismes del país.

Curiosament, però, és a la província de Girona i a les zones menys habitades de la Catalunya interior on els furts, tot i ser menors envolum, són més importants en qualitat: és precisament en aquests territoris on la major part dels robatoris –sobretot de cotxes de gamma mitja i alta- acaben amb la subtracció total del cotxe i el seu més que probable enviament a països de l’est o del nord d’Àfrica.

Les 10 poblacions on hi ha més probabilitats de que t’intentin robar el cotxe Sant Adrià de Besòs (183’3% per sobre mitjana) La Canonja (137% per sobre de la mitjana) Constantí (75% per sobre de la mitjana) Badia del Vallès (62’7% per sobre de la mitjana) Castelldefels (58% per sobre de la mitjana) Badalona (52’9% per sobre de la mitjana) Santa Coloma de Gramanet (52’6% per sobre de la mitjana) Sant Boi de Llobregat (52’5 per sobre de la mitjana) Viladecans (50% per sobre de la mitjana) Cornellà (48’9% per sobre de la mitjana)

Per realitzar aquest estudi els autors han calculat el número de reclamacions fetes a les asseguradores entre el total de població i el parc mòbil per extreure una mitjana que cosntati on es produeixen més robatoris o intents de furts a Catalunya.

Com podeu veure, les ciutats més perilloses estan al cinturó que rodeja Barcelona o a les afores de Tarragona. Curiosament la capital catalana no apareix fins al lloc cinquanta, amb tan sols un 1’3% de probabilitats que ens robin el cotxe o ho intentin per sobre de la mitjana del país.

Amb tot, aquestes xifres tan sols estudien la probabilitat de patir un intent de robatori, ja que no signifiquen necessàriament que el furt es pugui completar. Per això l’informe d’UCEAC també classifica els robatoris segons la seva gravetat, sent els més greus aquells sinistres que comporten la desaparició del cotxe, especialment de gamma alta o mitja-alta.

Els 10 pobles on els robatoris són més greus Castelló d’Empúries (1.066% per sobre de la mitjana) Navàs (427’9% per sobre de la mitjana) Guissona (406% per sobre de la mitjana) Parets del Vallès (323% per sobre de la mitjana) Palau-Solità i Plegamans (269’3% per sobre de la mitjana) Torrelles de Llobregat (263’7% per sobre de la mitjana) Polinyà (261’9% per sobre de la mitjana) Banyoles (252’4% per sobre de la mitjana) Santa Perpètua de Mogoda (236’4% per sobre de la mitjana) Maçanet de la Selva (234’6% per sobre de la mitjana)

Aquesta segona estadística ens permet concloure que els lladres intenten robar cotxes de gamma alta en poblacions petites properes a la frontera amb França i/o de les principals artèries de comunicació del país, per desplaçar-se amb més facilitat i rapidesa.

En el pol oposat es troben poblacions com L’Ametlla de Mar, Sallent, Sant Hilari Sacalm, Roda de Berà, Cervera, Sils, La Selva del Camp, Sils, Cassà de la Selva o Puigcerdà, que són les poblacions de Catalunya que menys incidència de robatoris greus tenen al país.