Ruta en totcamí: resseguint els camins de transhumància del Ripollès

Comencem la nostra ruta al poble de Camprodon, un dels pobles amb més encant del Pirineu gironí i que millor ha sabut mantenir l’essència i la tradició de l’edat mitjana arreu del país. És pràcticament obligat fer parada per perdre’s una estona pels seus carrers, gaudir del Pont Nou (que data del segle XII), l’església gòtica i barroca de Santa Maria i del Monestir de Sant Pere (del segle X). Igualment val la pena visitar també les runes de l’antic castell de Camprodon i el Museu d’Isaac Albéniz, natural de Camprodon.

Abandonem Camprodon per la carretera GIV-5264 que avança per la vall del Ter i passem els nuclis de Llanars i Vilallonga del Ter, per trencar per la GIV-5265 en una ràpida ascenció de gairebé 500 metres de desnivell positiu vers els pobles de Tregurà de Baix i Tregurà de Dalt. Ara bé, caldrà anar amb compte, ja que l’amplada de la carretera no permet que dos cotxes de certes dimensions passin alhora (ni vulgueu imaginar si trobem un camió o autocar, que ens obligarà a maniobrar).

Un cop arribats a Tregurà de Dalt podem fer una aturada per gaudir les vistes que ens ofereix aquesta atalaia sobre la vall del Ter a més de 1425 metres sobre el nivell del mar. Val la pena visitar la petita església de Sant Julià de Tregurà, original del segle X però reformada al segle XVIII.

Des de Tregurà de Dalt mateix abandonem l’asfalt i iniciem el camí rural de Fontlletera, que manté la nomenclatura GIV-5265 tot i ser un camí forestal que no està asfaltat. El camí -o carretera rural, que és el seu nom oficial- està en bon estat, tot i que en alguns espais es troba una mica trencat per l’erosió de l’aigua i del vent. Tot i que seria possible fer la ruta amb un turisme convencional una mica preparat, nosaltres recomanem utilitzar un SUV o totcamí (no cal que sigui de tracció integral) per endinsar-nos per aquesta carretera rural.

El camí o carretera rural ens portarà fins a Ribes de Freser en un recorregut de 28 quilòmetres per pistes forestals en bon estat i amb una alçada màxima de més de 2.000 metres. Per aquest motiu és molt important fer la ruta els mesos de primavera, estiu i inicis de tardor per evitar la neu i les glaçades.

Més enllà del paisatge (realment espectacular) sobre la Vall del Ter, els cims del Balandrau i del Puig Cerverís i el posterior descens a la Vall del Freser, val la pena gaudir dels animals que pasturen en llibertat per aquesta zona.

Al llarg del nostre recorregut vam poder veure vaques, cavalls, marmotes i guineus. També caldrà armar-nos de paciència, sobretot si veniu d’una gran ciutat: que una vaca es posi al bell mig del camí i no vulgui marxar pot passar. Apagueu el motor i gaudiu de la natura, que la vaca ja marxarà quan ho cregui convenient.

El descens vers Ribes de Freser un cop superada la collada de Pardines és potser el tram on la pista forestal es troba en pitjor estat, i pot ser que us veieu obligats a maniobrar per evitar trams on l’aigua de la pluja ha anat creant obstacles i trencant la pista. Res excessivament complicat, però cal que ho tinguem present per evitar ensurts.

Després de gairebé dues hores de recorregut (no hem de tenir pressa per fer aquest recorregut, ja que hem de respectar els animals, ciclistes i excursionistes de la zona) arribem al poble de Ribes de Freser, etapa final del nostre viatge per un dels camins de transhumància del Ripollès.