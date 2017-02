Kia Rio 2017, més europeu que mai

És interessant fer un exercici de reflexió sobre com era Kia fa uns anys per veure l’enorme canvi que ha experimentat -donant un salt gegantí en aspectes com la qualitat, el disseny o el comportament- i comprovar que a dia d’avui la marca és més europea que mai. Unes simples dades serveixen com a exemple: D’ençà l’any 2008 i fins el passat 2016 les vendes a Europa no han parat d’augmentar any rere any, sent de 436.000 unitats l’exercici anterior, amb previsió d’arribar a 460.000 el present 2017 i a 500.000 l’any 2018.

Un pla tan ambiciós només es pot aconseguir oferint uns productes que estiguin a l’alçada. En aquest sentit la gamma és molt completa, amb presència destacada a un segment importantíssim a Europa com és el dels SUV, amb vehicles tan interessants com el Kia Sportage, el Sorento (escollit Cotxe de l’any a Catalunya2016) (prova Sorento) o recentment el Kia Niro.

Però a Europa no només es venen SUV, sinó que els segments B i C són els que triomfen majoritàriament. El segment C pertany als compactes, que són els més venuts a Espanya, mentre que el segment B pertany als urbans, que són els més venuts a Europa. I amb una competència que es renova constantment -amb el nou Seat Ibiza, Ford Fiesta, Nissan Micra o Suzuki Baleno, entre d’altres- Kia no es podia quedar enrere amb el seu Rio, de manera que l’ha renovat aconseguint un producte molt equilibrat amb el que pretén mantenir-se en el podi dels models Kia més venuts (actualment per darrera dels Sportage i Cee’d).

Sí, la paraula més adient per definir el nou Rio és “equilibrat”. En la fantàstica presentació internacional que Kia va organitzar a Lisboa vam poder provar els diferents motors i equipaments de què disposarà el nou model i la impressió general va ser molt positiva. El Rio no desentona en cap aspecte, doncs el seu comportament dinàmic és bo, l’equipament és complet, l’habitabilitat és bona i el disseny ha millorat respecte del model anterior. Per això es pot dir que és molt equilibrat, perquè compleix amb nota en tots els àmbits i està fet per agradar a un públic molt ampli.

Disseny exterior i interior

El disseny de l’anterior Rio ha aguantat molt bé el pas dels anys des que va ser llençat al mercat l’any 2011, però la competència no perd el temps i per tant era necessària una renovació que arriba en el moment oportú. Així, el disseny millora i és encara més fidel a l’estil “hatchback” que tant agrada a Europa, amb una línia més “quadrada”, una part posterior amb un voladís que ha estat retallat i un frontal que manté l’ADN Kia però és visualment més atractiu. A més, tots aquests canvis gairebé no han suposat diferències en la mida de l’urbà, ja que tan sols creix poc més d’un centímetre (4,065 metres), es fa mig centímetre més ampli (1,725 metres) i mig centímetre més baix (1,45 metres).

Però tot i no haver-hi gairebé canvis de mida a l’exterior, a l’interior s’aprecia una millora d’espai eminentment en el maleter -que creix en 37 litres fins arribar als 325 litres- amb unes formes molt aprofitables. Això sí, la presència de la roda de recanvi d’emergència fa que la part inferior del mateix estigui força elevada, la qual cosa de ben segur resta uns litres de capacitat.

Al volant s’agraeix que els dissenyadors de la marca hagin col·locat la pantalla central de set polsades -que inclou navegador, càmera de visió posterior i Android Auto a partir de l’equipament intermedi- en una posició elevada que permet al conductor la seva consulta sense haver d’apartar la visió de la carretera en excés. A més, el nou Rio inclou elements molt útils com són la connexió USB per les places posteriors -el primer en el seu segment en incorporar-ho- i espai suficient a les portes davanteres per encabir-hi ampolles d’1,5 litres.

L’interior en general està dissenyat de manera lògica i encara que fa servir plàstics durs l’aparença és bona, la posició de conducció es troba fàcilment gràcies a la gran quantitat d’ajustaments que ofereixen tant seients com volant i les places posteriors són correctes tant per espai com per comoditat.

Mecànica

L’oferta de motors es composarà per dos de benzina associats a un canvi manual de cinc velocitats (1.2 CVVT atmosfèric i 1.0 T-GDi turbo) i dos dièsel que incorporen un canvi manual de sis relacions (1.4 CRDi de 77 i 90 cavalls de potència). De tots ells, el més recomanable és el turbo de benzina, que tot i ser un tricilíndric de tan sols un litre desenvolupa 100 cavalls, té un funcionament molt suau i silenciós i ofereix potència més que suficient pel dia a dia. Com és evident els motors dièsel aporten una sensació de potència superior gràcies al parell que ofereixen (240 NMmenfront de 172 Nm en l’1.0 T-GDi i 122 Nm en l’1.2 CVVT), però el seu funcionament és més aspre i el so que es percep a l’interior augmenta clarament. La part positiva, òbviament, és que redueix el consum respecte als motors de benzina, homologant 3,5 litres en el dièsel de 77 cavalls i 3,8 en el de 90 cavalls.

El motor atmosfèric 1.2 de 84 cavalls és el menys recomanable de tots, doncs consumeix més que el turbo d’un litre (4,8 litres contra 4,5), té menys potència i es sent més a l’interior del vehicle. A més, com és habitual en motors atmosfèrics, cal revolucionar-lo molt per aconseguir la seva potència màxima, amb la qual cosa augmenta el consum. La part positiva és que el seu preu és el més competitiu de tots, però val la pena pagar una mica més per un motor molt superior com és l’1.0 T-GDi de 100 cavalls excepte si gairebé no es vol fer servir per carretera o autopista amb assiduïtat.

A finals del present 2017 s’espera l’arribada d’un motor benzina desenvolupat sobre la mateixa base de l’1.0 T-GDi però desenvolupant 120 cavalls, que suposarà l’arribada d’un nou acabat denominat amb tota probabilitat GT Line i que segurament -encara no està confirmat oficialment- incorporarà al catàleg el canvi automàtic.

Comportament dinàmic

El comportament del nou Kia Rio és molt estable i equilibrat. Durant la jornada de proves vam poder realitzar un recorregut que ens va servir per comprovar que la direcció és més àgil i directa, la maniobrabilitat és bona i la capacitat de frenada fantàstica. En conducció per autopista es mostra estable i en carreteres secundàries respon de manera satisfactòria, sobretot si el motor escollit és el benzina turbo o qualsevol dels dos dièsel.

Les rutes organitzades per la marca no van transcórrer per les típiques autopistes o carreteres en bon estat sinó que van passar per carreteres secundàries amb asfalt trencat en el preciós entorn de Sintra, Estoril i Lisboa. Això va suposar una sorpresa positiva, ja que va permetre comprovar que el tarat de la suspensió és molt bo, absorbint totes les irregularitats sense protestar i oferint unes sensacions de confort i seguretat elevades.

Equipament

Kia preveu que a l’inici de la vida comercial del Rio el proper mes d’abril la versió més venuda sigui la més equipada de totes anomenada Tech, però que amb el temps la versió intermèdia anomenada Drive serà la que més vendes s’emportarà. En qualsevol cas el nivell d’equipament en la versió bàsica anomenada Concept ja és elevat, incorporant elements com sis airbags, ESP, aire condicionat, sensor de llums, equip de so amb USB i Bluetooth, assistent d’arrencada en pendent, retrovisors elèctrics o control de pressió de pneumàtics.

La versió intermèdia incorpora el navegador amb pantalla de 7 polsades, climatitzador, sensors de pluja i aparcament, llandes de 16 polsades, eixugaparabrises automàtics, control de velocitat, volant i palanca de canvis en pell, alçavidres posteriors elèctrics, retrovisors calefactables o carregador USB per les places posteriors. I finalment la versió més equipada augmenta la dotació amb llandes de 17 polsades, assistent de manteniment de carril, frenada d’emergència amb reconeixement de vianants -el primer en la seva categoria-, vidres posteriors enfosquits o xarxa de maleter.

La gamma tindrà disponibles un total de set colors, dos dels quals son nous, i els interiors de les versions Drive i Tech tenen un disseny més atractiu que els de la versió bàsica Concept. A tot aquest equipament se li sumaran elements quan a finals d’any arribi l’esmentada versió GT.

Preus

Els preus en les versions benzina aniran des dels 14.600 euros de la versió 1.2 CVVT Concept fins els 18.600 euros de la versió 1.0 T-GDi Tech. Pel que fa als motors dièsel, arrencaran en 16.975 euros en la versió 1.4 CRDi 77 Concept fins els 19.900 euros en la versió 1.4 CRDi 90 Tech. A aquests preus se’ls hi ha d’aplicar la campanya de descompte de llançament que oferirà Kia, composada per una rebaixa de 2300 euros més 750 extres si es finança la compra amb la marca, la qual cosa suposa un descompte de 3691 euros aplicable a totes les versions.

Conclusió En el segment que s’emporta més vendes a Europa -amb 3 milions d’unitats venudes el passat 2016- Kia renova la seva aposta amb un disseny més europeu que mai i unes qualitats que estan clarament a l’alçada. El nou Rio és un vehicle amb unes grans possibilitats d’equipament, que cuida el confort dels seus ocupants i que gaudirà d’uns preus atractius amb els quals mirarà d’arribar a un públic més jove. L’urbà de la marca coreana és un cotxe equilibrat en tots els aspectes, amb la qual cosa la recepta d’èxit està garantida.