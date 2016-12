Kia Sorento, provem el cotxe de l'any a Catalunya 2016

El Kia Sorento actual, estrenat el 2015, és la tercera generació del totcamí de set places de la marca coreana. El Sorento ha esdevingut un dels pilars més ferms de Kia i del seu creixement exponencial els darrers anys en els mercats asiàtic, europeu i nord-americà.

Les qualitats del Sorento li han servit per ser escollit cotxe de l'any a Catalunya el 2016, gràcies a la seva versatilitat, habitabilitat, estètica i capacitat dinàmica.

I és que estèticament el Sorento és un cotxe ben treballat, que aporta un equilibri estètic amb una línia de disseny que denota força i certa agressivitat gràcies als grups òptics davanters i a la calandra, però que conflueix amb línies elegants i dinàmiques a la zona posterior del vehicle.

Un altre dels punts forts d'aquest Sorento és l'interior, d'inspiració molt germànica per la seva disposició racional i ergonòmica, enfocada al confort. La clau de l'habitabilitat del Sorento és la tercera fila de seients, que és abatible i permet transportar fins a set persones. Amb la tercera filera de seients plegada, el Sorento homologa una capacitat de maleter gens menyspreable que arriba als 605 L, per sobre de la resta de rivals del seu segment.

Mecànicament, Kia només oferta un sol motor dièsel 2.2 CRDi de quatre cilindres que distribueix 200 CV de potència. Els compradors podran optar, això sí, entre un sistema de tracció davantera o total, i entre un canvi manual o automàtic, en tots dos casos de sis velocitats.

Dinàmica

El Kia Sorento és essencialment un cotxe gran. Un SUV de set places i gairebé dues tones de pes no hauria de ser exemple de dinamisme i agilitat urbana, però contra tot pronòstic el Sorento no es mou malament pels entorns urbans, tot i que clarament no és el seu hàbitat natural.

La vocació del Sorento és eminentment viatgera. El gran SUV de Kia és un vehicle pensat per fer desplaçaments llargs per carreteres ràpides i autopistes amb uns alts índexs de comoditat, seguretat i confort dins l'habitacle, ideal per transportar una família. El seu motor es troba còmode circulant amb marxes llargues per la zona mitjana-baixa del tacòmetre.

En canvi, el gran SUV coreà pateix una mica en trams revirats. Tot i seleccionar el mode esportiu –que tan sols endureix una mica la direcció respecte al mode normal–, el Sorento se sent pesant i gros, i no brilla amb tanta força en aquest punt com els seus rivals europeus. Amb tot, el comprador potencial d'aquest tipus de cotxes no busca sensacions atacant un port de muntanya.

Curiosament, el Sorento sorprèn per les seves bones aptituds 'off-road'. La nostra unitat, equipada amb un sistema de tracció total i un bloqueig de diferencial, es va mostrar prou vàlida per circular per camins i pistes en bon estat. La suspensió i direcció, que abans ens havia semblat un pèl tova, mostra les seves millors cartes fora d'asfalt. Evidentment, el Sorento no és un 4 x 4 pur, però és ben capaç de defensar-se en un ús 'off-road', cosa que el converteix en una 'rara avis' del segment.

Per acabar, Kia promet uns consums de 5,9 L en un ús mixt del vehicle. Res més lluny de la realitat. El motor 2.2 CRDi consumeix més que altres rivals i és difícil fer baixar el Sorento d'un consum real de 8 L, xifra que es pot incrementar si incidim en un ús urbà o 'off-road', on el Sorento empitjora els registres.